Am Steinmühlenwehr in Hirschberg nagt der Zahn der Zeit. In dieser Woche sollen Sicherungsmaßnahmen beginnen. Allerdings hätten diese nicht mit einem geplanten teilweisen oder Komplettrückbau zu tun.

Das Wehr der ehemaligen Steinmühle in Hirschberg befindet sich an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen im beliebten Erholungsgebiet der Hirschberger, dem Hag. Hier staut es die Saale auf. „Bei einer Bauwerksprüfung wurde festgestellt, dass das in die Jahre gekommene Wehr gravierende Mängel aufweist. Bei einem größeren Hochwasser besteht die Gefahr, dass es bricht. Vor allem auf bayerischer Seite sind Teile des Wehrkörpers ausgespült. Die Schäden machen kurzfristige Sicherungsmaßnahmen erforderlich“, teilte Magdalena Wirth, Sprecherin des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes Hof, mit.

Naturpark Hag unter Hirschbergern sehr beliebt

Ihren Angaben zufolge werden dabei die Fehlstellen mit Wasserbausteinen gesichert, ähnlich wie bei einem hohlen Zahn, der wieder eine Füllung bekommt. Die Arbeiten sollen auf bayerischer Seite im Auftrag des Wasserwirtschaftsamtes Hof in dieser Woche durchgeführt werden und etwa drei Tage andauern. Die Zufahrt der Baustelle erfolgt über die Stadt Hirschberg. Betroffene und Anwohner werden um Verständnis für etwaige Störungen während der Arbeiten gebeten.

Der Naturpark Hag an der Saale in Hirschberg ist nicht nur bei Einheimischen beliebt. Foto: Peter Cissek

Der Hirschberger Bürgermeister Rüdiger Wohl (parteilos) sagte, dass bezüglich Rückbau oder Umbau des Steinmühlenwehrs noch keine endgültige Entscheidung gäbe, auch wenn die Arbeiten nun am Donnerstag beginnen würden. Allerdings setze sich Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) nach ihrem Besuch am 29. Juli 2019 dafür ein, dass das Steinmühlenwehr in der Saale bei Hirschberg nicht zurückgebaut wird. Einwohner hatten ihr während ihrer Sommertour erklärt, dass sie gegen den Teil- oder Komplettrückbau des seit 1590 bestehenden Wehres sind, weil sie um den Bestand ihres idyllischen Naherholungsgebietes namens Hag fürchten. Durch dieses führt das Grüne Band und der Saale-Orla-Wanderweg teilweise auf Holzstegen an der Felswand entlang über die Staufläche des Wehrs. Die Verbundenheit der Bürger mit ihrem Naturpark sei Siegesmund in Erinnerung geblieben.

Für die Saale bei Hirschberg, die zur Hälfte in Thüringen und Bayern liegt, ist das Wasserwirtschaftsamt Hof zuständig. Dieses will die Durchgängigkeit des Fließgewässers in der ­Region Hirschberg für Fische, andere Wasserlebewesen und Kajakfahrer erhöhen, wie es die EU-Wasserrahmenrichtlinie vorsieht. „Gleichwohl hat sich der Landkreis Hof als Vorhabensträger auf Initiative der Thüringer Wasserbehörden schon vor dem Besuch zu einem Umbau zu einer durchgängigen Gleite bekannt. Die ursprünglich geplante Beseitigung wird nicht weiter verfolgt.

Bürgermeister Rüdiger Wohl hofft, dass man auf die Hinweise der Bürger eingeht und der Rückbau vom Tisch ist.