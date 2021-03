Bauarbeiten auf den Straßen im Saale-Orla-Kreis

Grobengereuth-Bankschenke: Vom 15. März bis zum 16. April 2021 gibt es in Grobengereuth eine Vollsperrung zwischen dem Feuerwehrgerätehaus und dem Ortsausgang. Eine neue Trinkwasserleitung wird verlegt. Die Umleitung erfolgt über Daumitsch.

Lössau-Langenbuch: Zwischen Lössau und Langenbuch erfolgt am Abzweig „Hammermühle“ eine Vollsperrung in der Zeit vom 15. März bis 30. April 2021. Grund der Sperrung ist der Ersatzneubau eines Durchlasses. Die Umleitung erfolgt über Thierbach.

Neustadt an der Orla: Der Franz-Schubert-Weg wird in Höhe der Nummer 4 am 29. März in der Zeit von 7 bis 17 Uhr gesperrt. Hier wird ein Umzugsfahrzeug aufgestellt.

Ebenfalls in Neustadt an der Orla ist die Triptiser Straße stadteinwärts in Höhe des Rewe-Marktes vom 15. bis 19. März voll gesperrt. Es soll eine Gasleitung verlegt sowie ein Gehweg gebaut werden. Die Umleitung erfolgt über die Straße „An den Bürgerwiesen“.