Der erste Bauabschnitt auf dem Kirchplatz in Ebersdorf soll voraussichtlich Ende August beendet sein.

Bauarbeiten in Ebersdorf schreiten voran

Ebersdorf. Pflasterarbeiten auf dem Kirchplatz läuten das Ende des ersten Bauabschnitts ein.

Kirchplatz, Krankenhausstraße, Mühlenweg – eine Baustelle scheint sich im Zentrum Ebersdorf an die nächste zu reihen. Es werden aber noch einige Tage vergehen, bis diese aufgehoben werden.

Die Arbeiten am Kirchplatz schreiten gut voran. Derzeit werden die Pflasterarbeiten durchgeführt. Laut Stadtverwaltung Saalburg-Ebersdorf kann der erste Bauabschnitt Ende August beendet werden. Ende November vergangenen Jahres begannen die Arbeiten des ersten Bauabschnittes, einer von vielen, um den Kirchplatz zu sanieren und umzugestalten. Schwerpunkt liegt dabei auf dem Zugang zum Park und zur Orangerie sowie dem Kreuzungsbereich in Höhe des alten Feuerwehr-Gerätehauses. Natursteine umfassen die zukünftigen Stellplätze des Parkplatzes.

Im Oktober geht es weiter

Damit bei einem starken Regenschauer das Wasser gut abfließen kann, wurde auch an eine geordnete Regen-Entwässerung gedacht. Ebenfalls Bestandteil des ersten Bauabschnitts ist die Einfassung des Teiches mit Gestaltungselementen. Nach Abschluss des ersten Bauabschnitts werden die Arbeiten nicht lange ruhen. Laut Stadt wird schon Anfang Oktober mit dem neuen Abschnitt begonnen.

Der Parkplatz vor dem Bürgerhaus in Ebersdorf ist derzeit gesperrt, schließlich müssen die Baumaterialien und die Technik für die Sanierung der Krankenhausstraße und des Mühlenweges irgendwo untergebracht werden. Während der Mühlenweg Mitte August wieder für den Verkehr geöffnet werden soll, werden sich die Arbeiten an der Krankenhausstraße noch einige Monate hinziehen. Denn neben dem grundhaften Ausbau werden auch neue Kabel durch TEN und ein Trennsystem im Auftrag des Zweckverbandes Walo verlegt. Die Stadt hat einen provisorischen Parkplatz gegenüber an der Lobensteiner Straße eingerichtet.