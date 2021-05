Bauarbeiten, Sperrungen, Umleitungen: Darauf müssen sich Autofahrer im Saale-Orla-Kreis einstellen

Schleiz. Aktuell kommt es im Saale-Orla-Kreis vielerorts aufgrund von Bauarbeiten, Sperrungen und Umleitungen zu geänderten Verkehrsführungen. Hier eine Übersicht.

Auf folgenden Straßen des Saale-Orla-Kreises ist ^laut Landratsamt mit Sperrungen oder Behinderungen zu rechnen:

Vorankündigung Langenorla/Kleindembach: Wegen des Neubaus der Ortsentwässerung ist auf der L1108 in der Ortslage Kleindembach ab Mitte Juni eine Vollsperrung erforderlich. Der genaue Zeitplan wird noch bekannt gegeben.

Neustadt an der Orla: Eine Vollsperrung gibt es in Neustadt in der August-Bebel-Straße, Höhe Nr. 5 aufgrund von Arbeiten an der Trinkwasserleitung in der Zeit vom 31. Mai bis 2. Juni. Es gibt eine örtliche Umleitung.

Neustadt/Moderwitz: Aufgrund von Bauarbeiten am Moderwitzer Bach gibt es auf der L 1077 in der Ortslage Moderwitz in der Schleizer Straße zwischen Teich und „Am Berg“ eine halbseitige Sperrung vom 31. Mai bis 27. August 2021. Der Verkehr wird durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Im Zuge der Maßnahme kommt es auch zu einer Vollsperrung der L1077. Der genaue Termin dafür wird noch bekannt gegeben.

Oberoppurg: Aufgrund einer Gerüststellung in einer Engstelle kommt es auf der K 501 in Oberoppurg, in der Ortsstraße in Höhe der Nummer 1, vom 14. bis 21. Juni zu einer Vollsperrung.

Schleiz: Vollsperrung wegen Arbeiten an den Stromanschlüssen gib es in der Obere Kirschkauer Gasse in Schleiz vom 1. bis 2. Juni 2021.

Schleiz: In der Gartengasse 2 in Schleiz erfolgt eine Vollsperrung wegen Kranaufstellung am Montag, 31. Mai, in der Zeit von 7 bis 18 Uhr.

Schleiz: Eine Vollsperrung wegen Arbeiten an der Stromleitung gibt es in Schleiz-Oberböhmsdorf in der Sommerseite 45/47, Bereich Mühlenweg am Mittwoch, 2. Juni, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr.

Triptis: In der L1087 im Bereich Teichstraße und Ernst-Thälmann-Straße erfolgt vom 7. Juni bis zum 10. September eine Vollsperrung aufgrund von Straßen- und Gehwegbaumaßnahmen.

Triptis: In der Schillerstraße 19 in Triptis gibt es eine Vollsperrung wegen Arbeiten an einem Trinkwasser-Hausanschluss in der Zeit vom 1. Bis 4. Juni 2021.

Bereits bestehende Sperrungen

Hirschberg: Wegen Renaturierungsarbeiten am Ehrlichbach ist die Saalgasse in Hirschberg seit 29. Juni 2020 gesperrt. Die Sperrung dauert planmäßig bis zum 3. September 2021 an.

Oßla: Die Ortsdurchfahrt Oßla der L 1096 wird vom 13. April bis 31. Oktober 2021 für den 2. Bauabschnitt der Straßenbaumaßnahme aus Richtung Wurzbach kommend bis Ortsmitte voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Wurzbach – B90 – L1097 und Lehesten.

Schleiz: Die Bundesstraße B 282 / Landesstraße L 1095 wird für Straßenbaumaßnahmen vom 3. Mai bis 4. Juni zwischen dem Kreisverkehr Heinrichsruh und der Einmündung Industriestraße Schleiz voll gesperrt. Auch die Anschlussstelle der Autobahn A 9 ist in diesem Zeitraum nicht erreichbar. Die Umleitung erfolgt über Gefell bzw. Schleiz-Oschitz.

Tanna: Die Bachstraße in Tanna wird seit dem 6. April bis zum 30. Juni zwischen der Firma Sewota und der Kirchgasse aufgrund des Kanal- und Trinkwasserleitungsbaus voll gesperrt. Die Umleitung wird über den Markt ausgeschildert.

Triptis: Wegen der Verlegung einer Gasleitung wird die Oststraße 5 -7 in Triptis vom 31. Mai bis 30. Juni voll gesperrt.

Wernburg: Die Schleizer Straße in Wernburg ist zur Straßensanierung ab Einmündung Obere Gasse in Richtung Ziegenrück seit 10. Mai 2021 voll gesperrt.