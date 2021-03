Bauarbeiten, Sperrungen, Umleitungen: Darauf sollten sich Autofahrer im Saale-Orla-Kreis einstellen

Saale-Orla-Kreis In der kommenden Woche kommt es vielerorts zu geänderten Verkehrsführungen. Eine Übersicht:

Auf folgenden Straßen des Saale-Orla-Kreises ist laut Landratsamt mit Sperrungen oder Behinderungen zu rechnen:

Krölpa. Eine Vollsperrung der Kreisstraße zwischen Krölpa-Ortsausgang bis zum Abzweig Rockendorf ist vom 30. bis 31. März wegen Bitumeneinbaus notwendig. Die Umleitung erfolgt über Ranis.

Neustadt/Neunhofen. Vom 12. bis 23. April wird die Alte Landstraße in Neunhofen in Höhe der Nr. 10 wegen der Verlegung einer Gasleitung voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt örtlich.

Oberkoskau. Aufgrund von Arbeiten für einen Hausanschluss wird in Oberkoskau die Ortsdurchfahrt am 31. März voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Tanna.

Oettersdorf. Von der Werner-Seelenbinder-Straße vom Abzweig Nordstraße bis Einmündung Florian-Geyer-Siedlung in Oettersdorf ist vom 6. bis 16. April aufgrund von Arbeiten an den Versorgungsanschlüssen eine Vollsperrung angemeldet. Die Umleitung erfolgt über den Löhmaer Weg.

Schleiz. In der Gartengasse in Schleiz im Bereich der Hausnummer 2 wird am kommenden Mittwoch, 31. März, ein Kran aufgestellt. Deshalb gibt es eine Vollsperrung. Die Umleitung erfolgt über die Hofer Straße.

Schleiz. Wegen Baumfällarbeiten ist eine Vollsperrung des Oberlandradweges im Bereich Schleizleite in der Zeit vom 6. bis 23. April erforderlich. Die Umleitung erfolgt über Möschlitz.

Schleiz/Wüstendittersdorf. Eine weitere Vollsperrung gibt es im Bereich Wisentaaue 21-23 im Schleizer Ortsteil Wüstendittersdorf vom 7. bis 21. April aufgrund von Kanalbauarbeiten. Die Umleitung erfolgt über die B 94.

Tanna. Die Bachstraße in Tanna wird ab dem 6. April bis zum 30. Juni zwischen der Firma Sewota und der Kirchgasse aufgrund des Kanal- und Trinkwasserleitungsbaus voll gesperrt. Die Umleitung wird über den Markt ausgeschildert.

Wurzbach. Die Lehestener Straße in Wurzbach wird für Schachtsanierungsarbeiten in zwei Abschnitten gesperrt. Vom 29. März bis zum 1. April 2021 erfolgt die Sperrung des ersten Abschnitts von Abzweig B 90/Leutenberger Straße bis zur Einmündung An der Sormitz/Mühlenweg.

Zusätzlich wurde nun mitgeteilt, dass am 6. April in diesem ersten Bauabschnitt in der Zeit von 7 bis ca. 14 Uhr noch Arbeiten durchgeführt werden (Herstellung der Asphaltfugen). Sofort nach Beendigung dieser Arbeiten erfolgt der Umbau der Beschilderung für den 2. Bauabschnitt. Dieser ist für den Zeitraum vom 6. bis 9. April zwischen Abzweig Oßlaweg bis einschließlich Einmündung Oßlaberg/Badweg – ebenfalls unter Vollsperrung – geplant.

Die Umleitung erfolgt über die B 90 – Lehesten – Oßla.