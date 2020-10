Bauherren ohne Furcht

Während es in Schleiz bei der Erweiterung des Wohngebietes Oschitzer Straße baurechtlich in die finale Runde geht und ein Investor für den Bau eines Mehrfamilienhauses auf der Fläche der abgerissenen Firma Schleizer Alben in einer erneuten Ausschreibung gefunden werden soll, rollen in Oettersdorf bereits die Bagger. Das Wohngebiet „Am Büschele“ soll erweitert werden. Nachfrage gibt es ja hier und da ausreichend.

Denn seitdem Guthaben bei den Banken nicht mehr verzinst werden, investieren die Leute ihr Geld lieber in die eigenen vier Wände. Während frühere Krisen manchen Arbeitnehmern die Lust am Bauen nahmen, gibt es unter Bauwilligen in der Region derzeit kaum Ängste vor Verlust des Arbeitsplatzes in Corona-Zeiten. Das hängt auch mit der kleinteiligen Struktur der Unternehmen zusammen. Hier gibt es so gut wie keine Global Player, die wenns eng wird, ihre Niederlassung in den neuen Bundesländern schließen. Dabei waren es Firmen wie die HBS Elektrobau, deren überregionale Arbeitskräftenachfrage es im Regionalplan erst ermöglichte, dass in einem Dorf noch ein Wohngebiet entstehen konnte.