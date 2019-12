Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baustart für Ferienhäuser bei Gräfenwarth für 2020 geplant

Die Bauarbeiten an den innovativen Ferienhäusern und einer gastronomischen Einrichtung nahe der Bleiloch-Sperrmauer bei Schleiz-Gräfenwarth sollen noch im Jahr 2020 starten. Das teilte Fredi Vogler von der gleichnamigen Investorenfamilie mit, nachdem der Stadtrat Schleiz in dieser Woche dem wiederholt überarbeiteten Bebauungsplan „An der Sperrmauer“ einstimmig und endgültig zustimmte. Der beim europaweiten Ideenwettbewerb „XS Neue Ferienhäuser modellhaft bauen“ siegreiche Langhaus-Entwurf des Architekturbüros Voigt aus Leipzig werde in seiner ursprünglichen Form nicht umgesetzt.

Florian Voigt, der sich mit der Idee eines 120-Meter-Langhauses im Oktober 2018 gegen 36 Architekten sowie Stadt- und Landschaftsplaner aus halb Europa durchgesetzt hatte, bedauerte, dass es seit Februar keinen Kontakt mehr zur Investorenfamilie Vogler gab. „Wir wurden bisher nicht beauftragt, unsere Idee umzusetzen, stehen aber nach wie vor bereit“, sagte Voigt. Mehr Gestaltungsmöglichkeiten „Wir werden unsere Planung aufgrund neuer Erkenntnisse aus unserer Zielgruppenanalyse nochmals komplett überarbeiten. Daraus wird sich dann die Bauform ableiten. Mit dem aktuellen Bebauungsplan haben wir mehr Gestaltungsmöglichkeiten als nur das Langhaus und werden selbstverständlich das Büro Voigt in die neuen Planungen einbeziehen. Es hängt letztlich alles von den zu erwartenden Umsatzerlösen und Baukosten ab“, sagte Fredi Vogler. Nach dem Abwägungs- und Satzungsbeschluss in der jüngsten Stadtratssitzung soll nun die Genehmigung beim Landratsamt Saale-Orla beantragt werden, die für Anfang 2020 erwartet wird. „Seitens der Behörden liegen keine erheblichen Einwände gegen das Vorhaben vor“, sagte Landschaftsarchitektin Susanne Augsten aus Naila bei der Vorstellung des Abwägungsprotokolls im Stadtrat. Nach ihren Worten wurde für das Vorhaben eine Befreiung aus dem Landschaftsschutzgebiet erreicht. Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur seien mit dem Forstamt Schleiz abgestimmt worden. „Das einstimmige Votum des Stadtrates empfinden wir als Wertschätzung unserer Aktivitäten und ist Ausdruck der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Schleiz und den Behörden vor Ort“, teilte Fredi Vogler mit. Die Saaleland Grundstücksgesellschaft mbH Co Objekt Bleiloch KG der Familie Vogler hat bereits im Jahr 2008 ein ehemaliges Vattenfall-Verwaltungs- und Mehrzweckgebäude nahe der Sperrmauer erworben und zu einem Appartmenthaus mit neun Ferienwohnungen umgebaut. Den Ideenwettbewerb hatte das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft zusammen mit der Internationalen Bauausstellung Thüringen und der Stiftung Baukultur Thüringen ausgeschrieben, um für den Freistaat beispielhafte Ferienhäuser an der Bleilochtalsperre entstehen lassen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wies in einer E-Mail an die Redaktion darauf hin, dass es in der Stauseeregion nun vorwärts gehe. „Der Siegerentwurf steht jedem Investor zur Verfügung, der damit arbeiten möchte“, schrieb er auf Rückfrage. Theoretisch könnte er auch bei der Sanierung des Seesport und Ergebnispädagogischen Zentrums (SEZ) Kloster zum Einsatz kommen, die auch dank der Gelder aus dem Vermögen von Parteien und Massenorganisationen der DDR nun durchfinanziert sei, so Ramelow.