BdV-Regionalverband in Liebengrün ist aufgelöst

„Klaus aus Paska“ brachte weihnachtliche Lieder mit, als in Liebengrün an die Arbeit des BdV-Regionalverbandes erinnert wurde.

Liebengrün. Bei einer Weihnachtsfeier in Liebengrün wird die Arbeit von Herbert Grams gewürdigt.

Es war eine ganz besondere Besinnlichkeit, als sich Mittwochnachmittag Mitglieder des Bundes der Vertriebenen (BdV) zur kleinen Weihnachtsfeier in Liebengrün getroffen hatten. In Hirts Gasthaus saß die Runde gemütlich beieinander und ließ sich musikalisch unterhalten von „Klaus aus Paska“.

„Hoffentlich haben wir alle Corona endlich bald überwunden“, sagte Heinz Kapusta, in dessen Händen die Organisation dieser Feier unter strenger Einhaltung der 2G-Regelung lag. Viele Absagen hätten ihn erreicht, was durch die Sorge vor dem Virus begründet sein könnte. Herzliche Grüße überbrachte er von Herbert Grams, dem langjährigen Vorsitzenden des BdV-Regionalverbandes, der seit diesem Jahr nicht mehr in Bad Lobenstein wohnt, sondern mit seiner Frau in ein Heim nach Gera umgezogen ist. „Herbert freut sich über jeden, der ihn in Gera mal besuchen kommt“, richtete Heinz Kapusta einen Herzenswunsch aus.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Weggang von Herbert Grams, der drei Jahrzehnte lang dem BdV-Regionalverband vorstand, hat einschneidende Folgen. „Der Regionalverband ist aufgelöst“, informierte Heinz Kapusta, dass sich kein Nachfolger für den Vorsitz gefunden hatte. „Ich bedaure das.“ Aber viele der Mitglieder seien jetzt in einem Alter, in dem sich die meisten die Übernahme einer derartigen Verantwortung nicht mehr zutrauen würden.

Manfred Steller mit Ehrenmedaille ausgezeichnet

Eines der rührigsten Mitglieder des BdV-Regionalverbandes ist Manfred Steller gewesen. Im September war er bei einer Feier aus Anlass des Tages der Heimat des BdV-Landesverbandes Thüringen mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet worden. Gedankt wurde ihm damit für dessen aufopferungsvolle ehrenamtliche Arbeit im Landesverband und der damit verbundenen Durchsetzung der berechtigten Anliegen der deutschen Heimatvertriebenen, wie es in der dazugehörigen Urkunde heißt.

Inzwischen ist das ehemalige BdV-Büro im Bad Lobensteiner Parkpavillon geräumt. Einige Erinnerungsstücke aus der BdV-Arbeit haben aber einen neuen Platz gefunden, wo sie für die Öffentlichkeit zugängig sind. „Im Altvaterturm auf dem Wetzstein bei Lehesten stehen uns zwei Räume zur Verfügung“, erklärt Manfred Steller. Ein BdV-Zimmer sowie ein Schlesier-Zimmer konnten eingerichtet werden. Dort werde es auch weiter die Möglichkeit geben, sich zu treffen und Gespräche zu führen.

Dreimal im Jahr hatte Manfred Steller Heimathefte herausgebracht. Zudem wirkte er aktiv im Chor „Harmony“ mit, der sich ebenfalls aufgelöst hat. Heimattage, Erntedankfeste und Weihnachtsfeiern waren traditionelle Veranstaltungen, die der BdV jährlich ausgerichtet hatte.

Als eine wichtige kulturelle und menschliche Bereicherung für die Region bewertete Remptendorfs Bürgermeister Thomas Franke (CDU) den Zuzug durch die Vertriebenen, die in Ostthüringen sesshaft wurden und trotzdem ihre Heimattraditionen bewahrt und geteilt hätten. Er freute sich, dass die kleine Weihnachtsfeier des BdV stattfinden konnte. „Es ist in diesem Jahr die einzige Weihnachtsfeier für die ältere Generation, die es überhaupt in unserer Gemeinde gibt.“