Manuela Luther vom Behindertenverband steht hier vor der Schleizer Stadtinformation am Plakat zum Film "Romys Salon", der nächsten Dienstag im Neuen Kino läuft.

Behindertenverband in Schleiz bleibt dran am Thema Demenz

Gut vier Wochen gibt es nun in Schleiz, Oettersdorfer Straße 18 A, die Demenzberatung des Behindertenverbandes. Auf Nachfrage informierte Manuela Luther jüngst darüber, dass dieses Angebot rege genutzt wird. Immer donnerstags hat sie dort „Sprechstunde“ – bei Bedarf und nach telefonischer Vereinbarung macht die „Fachbegleiterin für Menschen mit Demenz“ aber auch Hausbesuche.

Und auch sonst bleibt man dran an diesem Thema - wird doch für morgen, 3. März, zu einem besonderen Filmabend ins Kino Schleiz eingeladen. Manch einer wird sich bestimmt noch an den Streifen „Romys Salon“ erinnern, der im Rahmen der Woche der Demenz vergangenen September hier schon einmal lief. „Aufgrund des großen Interesses damals und der doch enormen Nachfrage, nutzen wir die Möglichkeit und zeigen ihn erneut“, merkte Manuela Luther an. Um 19 Uhr geht es los - ab 18.30 Uhr liegt Infomaterial bereit, kann man sich mit kompetenten Gesprächspartnern zum Thema Demenz austauschen.

Für den 22. April ist der Beginn eines Kurses für pflegende Angehörige von Demenzkranken angekündigt. Im Frühjahr möchte man das Thema zudem in die Grundschulen tragen und mit Kindern darüber sprechen, woran es liegen kann, wenn „Oma oder Opa, Tante oder Onkel plötzlich anders sind“. Einen Termin hier gibt es aber noch nicht.

Erreichbar ist Manuela Luther unter Telefon (03663) 4254790