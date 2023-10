Bei bester Laune zur Kirmes in Schweinitz

Pößneck-Schweinitz. Zweitägige Kirmes mit Preiskegeln, Musik und Familienfreundlichen in Schweinitz.

Am Wochenende gab es in der Region viel Abwechslung vom Alltag. Ein Anlaufpunkt war die Kirmes im Ortsteil Schweinitz. Der kleine, aber rührige Heimatverein organisierte wieder ein zweitägiges Fest für Groß und Klein, Einheimische und Gäste.

Dass der Ursprung der Kirmes ein kirchliches Fest ist, weiß ein Heimatverein natürlich und so begann das Wochenende am Samstag mit einem Kirchweih- und Erntedankgottesdienst. Dazu war die kleine Kirche liebevoll geschmückt worden. Am Abend stand ein Preiskegeln auf dem Programm, bei dem es ein 30 Liter Fass randvoll mit bestem Hopfengetränk zu gewinnen gab. Zudem saßen die Bewohner in gemütlicher Runde am Lagerfeuer zusammen.

Fröhlich ging es auch am Sonntagmorgen mit einem musikalischen Stammtisch weiter. Der Gewinner des Bierfasses stand noch nicht fest und so mancher wünschte sich selbst „gut Holz“, um den begehrten Hauptpreis zu gewinnen.

Ab 14 Uhr wurde der Kirmessonntag zum Familienfest. Die Stammtischmusikanten aus dem benachbarten Pößnecker Ortsteil Köstitz sorgten mit Blasmusik und Gesang für die passende Umrahmung. Im Ort waren die Backöfen ordentlich angeheizt worden, um Thüringer Kuchen für den Sonntagskaffee zu zaubern. Für die Kinder waren eine Hüpfburg und anderes aufgebaut.