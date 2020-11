Bei der Rückkehr in den Saale-Orla-Kreis behilflich

Landauf, landab ringen Unternehmen und Behörden um die Besetzung von offenen Stellen. Der Fachkräftemangel ist überall zu spüren, natürlich auch im Saale-Orla-Kreis. Um gut ausgebildete Frauen und Männer für die Region zu gewinnen, bietet die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (Thaff) zum dritten Mal den Pendlertag an, der sich an mögliche Rückkehrer und auch Unternehmen selbst wendet. Corona-bedingt fand das Beratungsangebot am Samstag nur online statt. Es entwickelten sich intensive Gespräche mit Jobinteressierten aus dem Bundesgebiet.

Habe man sonst auf vielerlei Wege, wie persönliche Gespräche in Schleiz oder Pößneck, einen direkten Kontakt mit Pendlern, abgewanderten Einheimischen oder Familienangehörigen führen können, ist man seit März damit beschäftigt gewesen, ein rein digitale Struktur aufzubauen. „Das ganze Jahr war durchgeplant gewesen mit Terminen an Hochschulen, Landratsämtern und Unternehmen“, sagt Andreas Knuhr, Teamleiter der Thaff. Die Abteilung umfasse 20 Personen, die ständig unterwegs waren, direkten Kontakt suchten. Anfangs habe es etliche Ängste unter den Mitarbeitern gegeben, ob es auch gut funktioniere. Die Umstellung sei zufriedenstellend vonstatten gegangen. „Die langen Fahrtwege zu den Orten werden minimiert“, sieht er einen Vorteil. Per Email, Videochat und telefonisch konnten so am Samstag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr einige Beratungen geführt werden.

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Saale-Orla-Kreises und regionalen Netzwerken – neudeutsch Cluster – wie der Handelskammer kann die Thaff Tipps und Anregungen geben, welche Unternehmen freie Stellen bieten oder wo sich Interessierte hinwenden können. Der Pendlertag versteht sich dabei als eine Art Erstkontaktaufnahme für potenzielle Arbeitnehmer. „Die meisten stehen schon in Lohn und Brot, haben aber persönliche Gründe, wieder nach Thüringen beziehungsweise in den Saale-Orla-Kreis zurückzukehren“, so der Teamleiter. Zu pflegende Angehörige oder eine bessere Betreuungssituation für Kinder sind zum Beispiel Gründe dafür. Letzteres wünsche sich eine in Bayern lebende 30-Jährige, wie Knuhr ein etwa 30-minütiges Telefonat wiedergibt. Die alleinerziehende Bankkauffrau habe Corona-bedingt ihren Job verloren und sucht einen Arbeitgeber im Saale-Orla-Kreis, der auch verstärkt Home-Office anbietet, um ihr Kind besser daheim betreuen zu können. „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist sehr wichtig geworden“, beobachtet er im Allgemeinen. Der 30-Jährigen bescheinigt er gute Chancen, weil auch in der Wirtschaft ein Umdenken eingesetzt habe, Unternehmen offener mit flexiblem Arbeiten umgehen.

Das Interesse an Arbeitsplatzangeboten in Thüringen sei zuletzt gestiegen. „Im vergangenen Jahr hatten sich im Durchschnitt monatlich um die 150 Bewerber bei uns registriert. In den vergangenen 30 Tagen waren es immerhin 230 Bewerber“ , sagte Andreas Knuhr kürzlich. Ein Grund für die gestiegene Nachfrage sei sicherlich, dass Interessenten ihren Arbeitsplatz in der Corona-Krise verloren haben oder dieser unsicher geworden ist, sodass sie eine Rückkehr in die Heimat in Betracht ziehen. Aber auch den über 11.000 Pendlern, die in den Nachbarregionen arbeiten, möchte man kürzere Wege zur Arbeit bieten.

In einem anderen Gespräch am Samstag mit einem 50-jährigen, welcher in der Logistikbranche tätig ist, fand er heraus, dass dieser von Nürnberg in den Saale-Orla-Kreis zurückkehren will. „Wir haben Daten und Informationen augetauscht, das wird sicherlich was“, zeigt sich Knuhr optimistisch, dass dieser auch hier etwas finde. Deutlich schwieriger sei das Gesuch einer Biotechnologin, „das ist ein sehr spezifischer Beruf. In der Fläche, also außerhalb der Thüringer Städtekette, wird’s sicherlich schwierig. Sie schickt uns ihre Bewerbungsunterlagen und wir versuchen auch Artverwandtes zu checken“, sagt er. Auch ein in Berlin tätiger Lehrer will wieder in den Freistaat, wie Knuhr sagt. Er habe sich vor zwei Jahren bereits bemüht, aus dem dortigen Schuldienst zu treten. „Es ist fraglich, ob Berlin ihn freigibt. Erfahrungsgemäß geht das nur über einen Tausch, wegen des Fachkräftemangels hier wie dort“, sieht er ein anderes Problem, will ihn aber unterstützen.