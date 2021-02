Bei Gealan in Tanna erhalten tschechische Pendler alle zwei Tage einen Coronatest

Tanna. Weil Messen abgesagt wurden, war das Unternehmen mit Produktionswerk in Tanna auf einem Digitalen Internationalen Zukunftsforum mit seinen Kunden in Kontakt.

Die Kontakteinschränkungen in Coronazeiten sorgen bei international ausgerichteten Firmen wie dem Kunststofffenster-Profilhersteller Gealan mit Produktionswerk in Tanna für enorme Herausforderungen. Da derzeit keine Messen stattfinden, hat das Unternehmen ein Digitales Internationales Zukunftsforum veranstaltet, bei welchem durchschnittlich rund 400 Besucher bei den acht Fachvorträgen in 13 Sprachen online dabei waren. Das Unternehmen lässt sich auch etwas einfallen, damit die rund 50 Pendler aus dem Infektions-Hochrisikogebiet Tschechien ohne lange Wartezeiten an der Grenze zur Arbeit fahren können.