Bei Rettungsaktion Autodach abgeschnitten

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagmorgen auf der Straße zwischen Neundorf und Rodacherbrunn ereignet. Eine Frau war gegen 8 Uhr auf winterlich glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen. Der Toyota rutschte in den Straßengraben und krachte in die Böschung. die Frau klagte über starke Schmerzen, so dass sie besonders schonend gerettet wurde.

Daraufhin wurden Rettungsdienst, Polizei sowie die Feuerwehren aus Neundorf, Helmsgrün und Bad Lobenstein alarmiert. In der Erstmeldung wurde die verunglückte Frau als im Fahrzeug eingeklemmt beschrieben.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Unfallstelle stellte sich heraus, dass die Fahrerin glücklicherweise nicht im Fahrzeug eingeklemmt war, jedoch über starke Schmerzen klagte. Deshalb wurde nach Rücksprache mit dem Notarzt eine patientenschonende Rettung durchgeführt.

Dazu entfernten die Einsatzkräfte aus Bad Lobenstein mit hydraulischem Rettungsgerät das Dach vom Fahrzeug. So konnte die verletzte Frau mit einem Rettungsbrett schonend aus ihrem Fahrzeug gerettet werden. Im Anschluss wurde das Autowrack mit der Seilwinde des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) aus dem Straßengraben gezogen.

Die Feuerwehren von Neundorf und Helmsgrün sicherten die Einsatzstelle ab und banden ausgelaufene Betriebsstoffe des Unglücksfahrzeugs.

Nachdem alle Arbeiten beendet waren, wurde die Straße durch den zuständigen Winterdienst gestreut.