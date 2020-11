Bei Rodacherbrunn sollen 340 Hektar Wald zur Wildnis werden

Ein Waldgebiet im südlichen Saale-Orla-Kreis soll Wildnis werden. Mit Unterstützung des Bundes, des Landes und der Heinz-Sielmann-Stiftung hat die Stiftung Naturschutz Thüringen eine rund 320 Hektar große Waldfläche sowie knapp 20 Hektar des ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens im Naturschutzgebiet „Jägersruh–Gemäßgrund–Mulschwitzen“ erworben, teilte das Umweltministerium mit. Dabei handelt es sich nicht um das Gebiet, dessen geplante Übernahme bei Protesten in der Kritik stand.

Der Erwerb wurde mit etwa 3,1 Millionen Euro vom Bundesumweltministerium, mit einer Million vom Thüringer Umweltministerium und 200.000 Euro von der Heinz-Sielmann-Stiftung finanziert. Das Bundesumweltministerium unterstützt mit seinen Mitteln aus dem Wildnisfonds das Erreichen des Zwei-Prozent-Wildnisziels der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt.

Bei Rodacherbrunn sollen Bäume sehr alt werden

„Mehr Naturwald ist gut für den Klimaschutz und die Artenvielfalt. Wo sich unsere Wälder natürlich entwickeln und die Bäume sehr alt werden, wird C02 länger gebunden und es entstehen neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Naturwald ist auch gut für den Tourismus und die Wertschöpfung in der Region – wie der Nationalpark Hainich oder das Biospährenreservat Rhön zeigen“, teilte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) in einer Pressemitteilung mit.

„Viele Arten werden von verbesserten Habitatbedingungen und der Störungsarmut profitieren. Außerdem ergeben sich vielfältige Synergieeffekte mit dem Klimaschutz, der Klimaanpassung, dem Naturerleben und der Umweltbildung“, erklärte Denis Peisker, Geschäftsführer der Stiftung Naturschutz Thüringen. Der vor dem Eintreten des Prozessschutzes erforderliche Waldumbau wird für voraussichtlich mindestens 15 Jahre notwendig sein, die notwendigen Maßnahmen werden zunächst in einem Managementplan erarbeitet. „Hierbei soll auch der Schutz der angrenzenden Privatwaldflächen sowohl auf der thüringischen als auch auf der bayrischen Seite besonders berücksichtigt werden“, so Peißker.

Die ausgewählte Fläche im Thüringer Schiefergebirge sei durch die Lage an der ehemaligen innerdeutschen Grenze relativ unzerschnittenen und beinhalte Bergmischwald mit Fichten, Buchen und Weiß-Tannen sowie Fichten-Forste. Sie biete Lebensraum beispielsweise für Haselhühner, Rauhfuß- und Sperlingskauze, Schwarzspechte, Schwarzstorche und Wildkatzen. Der Erwerb der Fläche ermögliche die Entwicklung einer Waldwildnis innerhalb des Naturschutzgebietes sowie die Pflege und Entwicklung des betreffenden Grenzabschnitts nach den Zielen des Nationalen Naturmonuments Grünes Band Thüringen.

Zwei Prozent als Wildnisziel

Der finanzielle Anteil des Bundes erfolge über das Programm „Förderung der Wildnisentwicklung in Deutschland“, bekannt auch als Wildnisfonds. Mit diesem unterstützt das Bundesumweltministerium gezielt Maßnahmen, um das Zwei-Prozent-Wildnisziels der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt zu erreichen. Das Ziel sieht vor, dass sich die Natur auf mindestens zwei Prozent der Fläche Deutschlands wieder nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickelt. Das betrifft beispielsweise Wälder, Bergbaufolgelandschaften, ehemalige Truppenübungsplätze, Gebiete an Fließgewässern oder an Meeresküsten, in Mooren und im Hochgebirge. Wildnisgebiete im Sinne des Zwei-Prozent-Ziels seien ausreichend große, weitgehend unzerschnittene, nutzungsfreie Gebiete, in denen ein vom Menschen unbeeinflusster Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft gewährleistet ist. Im aktuellen Bundeshaushalt stehen für den Wildnisfonds 20 Millionen Euro bereit.

Die Reußische Forstverwaltung als Gebietsnachbar wollte sich auf Anfrage zu dem Vorhaben nicht äußern.