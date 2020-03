Beim Spaziergang in Schleiz Abfälle eingesammelt

Auch wenn der diesjährige Frühjahrsputz wegen des coronabedingten Kontaktverbotes in Schleiz ausfallen musste, lassen es Mario Mayer und seine Kinder Anna und Nico nicht nehmen, für Sauberkeit in der Stadt zu sorgen. Wie immer nehmen sie zum Spaziergang einen Müllsack mit und füllen diesen mit den Abfällen, die andere Bürger achtlos weggeworfen haben.

„Wir haben die Zeit genutzt und am Radweg sowie am Weg zum Busbahnhof Müll gesammelt. Der Frühjahrsputz musste ja aufgrund der aktuellen Gefährdungslage abgesagt werden“, berichtete Vater Mario Mayer. Damit ihnen in der Wohnung die Decke sprichwörtlich nicht auf den Kopf fällt, haben sie das vergangene Wochenende genutzt, um ihre Stadt sauberer zu machen. Denn Mayer weiß nicht, ob es nicht doch noch zu einer Ausgangssperre kommt, die solche Vorhaben unmöglich macht.

Es war keine Ausnahme wegen des ausgefallenen Frühjahrsputzes, dass Mario Mayer und seine beiden Kinder Müll aus dem Schleizer Stadtbild entfernten. Fast jedes Wochenende drehen sie ihre Runden zu diesem Zweck. Weil ihr Bemühen um eine saubere Stadt auch schon Bürgermeister Marko Bias (CDU) aufgefallen war, lud er die Familie im Januar 2019 zu einem Neujahrsempfang in der Wisentahalle ein. Wie andere verdiente Bürger der Stadt wurde der damals achtjährige Nico Mayer stellvertretend für seine Familie auf der Bühne geehrt.

Mario Mayer und seine Kinder können nicht begreifen, warum die Mitmenschen ihre Abfälle achtlos wegwerfen. Dabei handelt es sich nicht nur um Dosen und Flaschen , Verpackungen von Süßigkeiten und Proviant, den Radfahrer und Wanderer nicht mehr in ihren Rucksack oder ihre Tasche stecken wollen, sondern auch größere Gegenstände, die Mayer auf eigene Kosten entsorgt. Er will seinen Kindern vorleben, dass man Abfälle nicht in die Gegend wirft und es auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass sie dort liegen bleiben.