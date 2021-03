Berechtigte Sorgen

Peter Hagen über die Rückkehr in die Werkstätten

Wer in das Schaufenster eines Reisebüros in der Bad Lobensteiner Schlossgasse blickt, bekommt berechtigte Zweifel, ob inzwischen jeder erwachsene Mensch begriffen hat, was eine Pandemie ist und welche Gefahren von dieser ausgehen können. Gemeint ist ausdrücklich nicht das kritische Hinterfragen von logisch nur schwer nachvollziehbaren Maßnahmen, mit denen das Infektionsgeschehen eingefangen werden soll. Aber wer noch immer von der großen Weltverschwörung faselt, kann leider nicht ernst genommen werden.