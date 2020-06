Lars Illmer, der gegenwärtig jüngste Bergkirchenführer und Arthur Dörfel (rechts), der Senior der Truppe im Altharraum - konkret im so genannten Pfarrstand. Beide haben sie in den Zeiten von Corona ihre Tätigkeit, Schleiz-Besuchern mehr über dieses Wahrzeichen der Kreisstadt zu erzählen, schon irgendwie vermisst.

Bergkirchenführern in Schleiz fehlt es an Nachwuchs

Ein klares „Ja“ gab es am Freitag von beiden Herren auf die Frage, ob sie denn ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Bergkirche vermissen würden. Arthur Dörfel und Lars Illmer sind nämlich Bergkirchenführer aus Leidenschaft – aber wegen Corona, genau wie ihre noch vier Kolleginnen, gegenwärtig mehr oder weniger zur Untätigkeit verurteilt. Für die Zeit nach dem Virus wird aber dringend Nachwuchs gesucht.

Bislang ging wegen der Pandemie, mit Blick auf eine touristische Öffnung des Gotteshauses, seit dem Saisonstart im Mai nämlich überhaupt nichts. Jetzt nun soll dieses „Flämmchen“ wohl ganz zaghaft wieder angefacht werden. Nach Auskunft von Bergkirchnerin Ulla Enderlein, gibt es aber erst für Mitte Juli wieder die Anmeldung einer Besuchergruppe.

Auch bei Pfarrer Felber hospitiert

Für Arthur Dörfel, die Frage nach seinem Alter beantwortete er schmunzelnd mit „hohe 80, fast 90“, hat Mitte der 1990er Jahre alles angefangen. Angesprochen wurde er von der Frau des damaligen Pfarrers Hans-Peter Felber. „Ich bin doch aber kein Theologe, kein Kunstwissenschaftler“, habe er mit einer gewissen Skepsis in der Stimme wohl geantwortet und es dann doch versucht. Zunächst aber steckte er die Nase in einige Bücher – auch hospitierte er bei Führungen von Kollegen.

Das empfehlen beide, Arthur Dörfel und Lars Illmer, auch jetzt wieder allen Interessierten, die über ein Engagement als Bergkirchenführer nachdenken. „Schließlich muss man ja möglichst vorher herausfinden, ob das etwas für einen ist. Ob das klappt, mit dem Zugehen auf fremde Menschen, mit dem Sprechen vor ihnen.“

Wie Arthur Dörfel im Gespräch unterstrich, notierte er sich das wichtigste für seine Führungen auf Karteikarten, die er für seine erste Tour mit Besuchern auch verwendete. Schritt für Schritt wurde er sicherer, änderte die Art und Weise des Herangehens etwas. „Es kommt zudem immer darauf an, welchen Menschen man gegenüber steht“, so der Schleizer, der sich nach eigener Aussage – was die Methodik angeht – auch von einem „Kollegen“ aus der Dresdner Frauenkirche etwas abschauen konnte.

Karteikarten lagen in Sakristei

Das mit den Karteikarten übernahm auch Lars Illmer, mit 47 Jahren Jüngster in der Gruppe, als er vor nunmehr elf Jahren einstieg. „Bei der ersten richtigen Führung aber, wo ich dann zwischen 30 und 40 Leute vor mir sitzen hatte, war ich so aufgeregt, dass ich die Karteikarten natürlich in der Sakristei vergessen hatte“, erinnerte er sich. Abbrechen ging nicht und so war eben Improvisieren angesagt. Die Weichen zu seiner jetzigen Tätigkeit im Gotteshaus wurden 2009 gestellt, als er einen Gottesdienst aus Anlass von „650 Jahre Ersterwähnung als Bergkirche“ besucht hatte und hinterher in geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen angesprochen wurde. Interessiert an Geschichte und Ortschronistik, stellte er sich dieser Herausforderung. „Im Laufe der Jahre habe ich es mir in den Führungen zu eigen gemacht, so ein wenig die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen. Da gibt es einiges, bietet doch die Ausstattung der Bergkirche sehr viel Raum dafür“, unterstrich der 47-Jährige. Dabei sauge er sich aber nichts aus den Fingern, die Fakten für die Besucher hätten immer eine fundierte Basis. „Wenn man selbst eine Kirche Besuchern nahe bringen will, sollte man auch im Glauben stehen. Das religiöse Rüstzeug muss schon vorhanden sein“, das betonten beide.

Arthur Dörfel hat entschieden, dass die Saison 2020 nun wohl seine letzte sein wird. Gibt es ambitionierte Neueinsteiger bei den Bergkirchenführern, steht er aber für Konsultationen zur Verfügung.

Interessierte an einer solchen Tätigkeit können sich unter Telefon 03663/ 422666 oder per Mail an bkschleiz@gmx.de melden.