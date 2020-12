Peter Cissek zu den neuen Wohnhäusern aus Holz in Schleiz.

Manuel Metzner hat in Schleiz nicht nur Freunde. Doch der umtriebige 33-jährige Unternehmer sorgt immer wieder dafür, dass es in der Kreisstadt für die Provinz nicht alltägliche Dinge gibt. Dazu zählt in normalen Jahren beispielsweise die Schlittschuhlaufbahn auf Kunststoffplatten im beheizten Zelt.