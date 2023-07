Besucherzahlen explodieren beim 90. Freibad-Geburtstag in Triptis

Triptis. Auch freier Eintritt lockte am Sonntag weit über 1000 Besucher ins Freibad.

Das Triptiser Freibad hat am Sonntag sein 90-jähriges Bestehen gefeiert. Der Besucherandrang an diesem bisher heißesten Tag des Jahres war gewaltig.

Bereits auf den Parkflächen vor dem Triptiser Freibad war ersichtlich, dass viele Gäste an diesem heißen Sonntag die Kühle des Freibadwassers suchten, Fahrzeuge aus dem gesamten Saale-Orla-Kreis aber auch aus Greiz füllten die Rasenflächen. Und auch am Eingang hatte Kassiererin Rovena Herzfeld jede Menge zu tun. Zwar musste sie nicht ihrer normalen Aufgabe des Kassierens nachgehen, weil zum Freibad-Geburtstag der Eintritt kostenlos für die Besucher war. Aber dafür musste sie die Besucher zählen. Wir hatten am Samstag über den ganzen Tag rund 480 Gäste. Heute waren es um 14.30 Uhr schon 820 Besucher“, berichtet sie. Über den Tag hinaus wird mit deutlich mehr als 1000 Besucher gerechnet. „Wenn so viele Gäste kommen, hoffen wir natürlich, dass keinem etwas passiert. Die Hitze kann manchem schon zusetzen, da können wir froh sein, so viele Schattenplätze zu haben“, erzählt sie.

Die Verweilflächen im Freibad, vor allem jene unter den Bäumen, sind sehr gut gefüllt, aber noch lange nicht so, wie die Schwimmbecken. Jung und alt, aber vor allem Jugendliche tummeln sich im kühlen Nass. 24 Grad Wassertemperatur sind bei 32 Grad und mehr im Schatten für die Besucher eine willkommene Abkühlung.

Zum Geburtstag des Freibades hat die Stadt Triptis jede Menge Wasserspielzeug in den Becken. Große und kleine aufblasbare Bälle spielen sich die Badegäste einander zu. Eine Attraktion sind auch die vier Tretwasserbälle in die eingestiegen und über das Wasser gelaufen werden kann. Der 18-jährige Jeremy Theuner ist einer von ihnen und begeistert. „Das macht super Spaß, ist aber auch echt heiß da drin“, erzählt er.