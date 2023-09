Besuchsdienst für Patienten kommt gut an in Schleiz

Schleiz. Neben der Krankenhausseelsorge bietet nun auch der Kirchenkreis Schleiz einen Besuchsdienst in der Sternbach-Klinik an.

Der Kirchenkreis Schleiz hat zusätzlich zur bestehenden Krankenhausseelsorge einen Besuchsdienst im Krankenhaus von Schleiz etabliert. Die Klinik war mit dem Wunsch eines zusätzlichen Besuchsdienstes auf den Kirchenkreis zugegangen.

Dafür hatte Dorothee Kallenbach von der Kirchenkreissozialarbeit zunächst sieben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gewonnen und diese in mehreren Schulungseinheiten auf ihren Dienst vorbereitet zusammen mit Ramona Kleinhenz. In einem Gottesdienst wurde der Besuchsdienst von Superintendentin Heidrun Killinger-Schlecht im Mai gesegnet. Seitdem finden regelmäßig Besuche am Krankenbett statt.

Dorothee Kallenbach blickt nun auf die ersten Monate: „Der Besuchsdienst im Krankenhaus läuft sehr gut. Es sind zwei Frauen und ein Mann dazugekommen, so dass es mittlerweile zehn Menschen im Besuchsdienstteam sind. Diese sind je nach ihren eigenen Möglichkeiten unterschiedlich stark eingebunden. Manche gehen jede Woche, andere alle 14 Tage oder seltener in das Krankenhaus, um Patienten zu besuchen.

Der Montag hat sich als fester Besuchstag etabliert, außerdem alle 14 Tage donnerstags. Wir treffen uns einmal im Monat, reflektieren die Besuche und planen gemeinsam den nächsten Monat. Die Gruppe hat sehr gut zusammengefunden, das Angebot wird gern angenommen.“

Interessenten melden sich bei Dorothee Kallenbach, Telefon 036651/39 77 23, KKSA.Lobenstein@diakonie-wl.de