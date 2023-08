Bilanz gezogen: Im Saale-Orla-Kreis ist die Erntezeit fast abgeschlossen

Oettersdorf. Landrat, Kreisbauernchef und Landesamt-Referatsleiter trafen sich zum jährlichen Erntegespräch.

Zum jährlichen Erntegespräch traf sich der Landrat des Saale-Orla-Kreis, Thomas Fügmann (CDU), mit dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes, Gunnar Jungmichel, und mit Olaf Löschner, Referatsleiter im Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum am Dienstag bei der Landwirtschaftlichen AG Oettersdorf. Dort konnte auch der Vorsitzende Harald Berger Fakten zur Erntesaison beitragen.

Viel Niederschlag und eine überschaubare Zahl trockener Tage während der eigentlichen Erntezeit ließen für die Landwirte in der Region Schlimmes befürchten. „Es war ein Jahr, wie wir es noch nie hatten“, sagte Gunnar Jungmichel zu Beginn des Gesprächs, um im selben Atemzug festzuhalten, dass er diese Aussage nicht zum ersten Mal traf, sondern nahezu jedes Jahr wieder, in seiner inzwischen bereits 21. Erntesaison.

Landrat Thomas Fügmann (links), hier mit Harald Berger, interessiert sich für Ergebnisse und die Sorgen der Landwirte. Foto: Stephanie Rössel

Insbesondere die wechselnden Phasen von Dauerregen und anhaltender Trockenheit machten den Bauern der Region zu schaffen und führten zu einer spürbaren Verzögerung beim Einbringen der Ernte. Besonders beim Getreide gab es Befürchtungen, dass es aufgrund des nassen Sommers nur noch für den Futtertrog, nicht aber zum Backen und Brauen taugen würde.

„Insgesamt können wir aber zufrieden sein mit der Ernte – vor allem weil die Qualitäten noch in Ordnung waren“, fasste Jungmichel zusammen. Wirklich enttäuschend fiel das Ergebnis lediglich bei der Sommergerste aus, was unter anderem zur Folge hat, dass die vornehmlich süddeutschen Brauereien in diesem Jahr deutlich weniger Braugerste aus dem Saale-Orla-Kreis erhalten werden.

Preise schwanken täglich

Der Landrat interessierte sich neben den Erträgen aber auch für die aktuellen Preise und den Natur- und Umweltschutz.

Milch - und Getreidepreis werden an der Börse gemacht und unterliegen einem permanent schwankenden Weltmarkt, sagt Harald Berger. Der Milchpreis, der bei 60 Cent lag, drohe nun wieder auf unter 40 Cent zu sinken. Das Getreide liege noch leicht über dem Preis der vergangenen Jahre, aber Raps, der noch im vergangenen Jahr bei 1000 Euro pro Tonne lag, sei man bereits wieder auf aktuell 425 Euro gefallen. Dass man in Deutschland ab 2024 kein Glyphosat mehr einsetzen darf, die EU das aber weiter erlaubt, stimmt die Landwirte ärgerlich.

„Mit Glyphosat könnte man einmal übers Feld und das Thema wäre erledigt. Pflügen dürfen wir aber auch nicht, also bleibt uns nur die mechanische Unkrautbekämpfung, bei der mehrfach mit dem Traktor über die Fläche gefahren werden muss und Diesel in die Luft geblasen wird. Wo da der Umweltgedanke ist, erschließt sich nicht“, erläutert Gunnar Jungmichel.

Froh sei man, dass in der Landwirtschaft in personeller Hinsicht, die Bewerbungen deutlich über den Zahlen im Handwerk liegen. Während die Landwirte im Pflanzenbau kaum Nachwuchssorgen plagen, finden sich allerdings nur Wenige, die in der Tierhaltung arbeiten möchten. So ließe sich beispielsweise die Oettersdorfer Milchviehanlage ohne polnische Melker nicht mehr betreiben.

Kartoffel-Drive-In für Kundschaft

„Erstmals seit vielen Jahren fand sich in wieder ein Lehrling, der eine Ausbildung zum Tierwirt beginnen wollte. Es haftet wohl ein falsches Image an, denn nicht nur im Pflanzenbau wird mit moderner Technik gearbeitet, auch im Stall passiert viel über moderne Verfahrensweisen“, sagt Berger.

Über ein Getreidelager verfüge man in Oettersdorf nicht, dafür aber über eine Kartoffellagerhaus. Und genau das besteht nun bereits 35 Jahre, was am Sonntag, den 3. September, gefeiert werden soll. Ab 10 Uhr gibt es viel zu entdecken, zu erleben und besonders viel für den Gaumen, natürlich aus Kartoffeln. 22 Sorten baue man auf 185 Hektar an und lege Wert auf gute Beratung im Verkauf. Das Besondere ist der „Drive-In“. Mit dem Auto kann man direkt in das Lagerhaus fahren und die Säcke einladen. „Ob mehlig oder festkochend, unsere Kartoffeln schmecken einfach so wie das sein soll“, schwärmt Berger und beruft sich auf die Aussagen der Kundschaft.

Man lege Wert auf Regionalität bei Lebensmitteln, also müssen man auch darauf achten, dass noch regional angebaut werden. Von ehemals 10.000 Hektar Kartoffelanbau in Thüringen, seien aktuell noch 1600 Hektar übrig.

Vom Geschmack überzeugen, kann man sich am Sonntag natürlich vor Ort. Kartoffeln mit Quark, Klöße mit Rinderbraten und Puffer sind nur eine kleine Auswahl des kulinarischen Angebots. Auch werden viele exotische Sorten vorgestellt, die Landmaschinen können angeschaut und auch der Musik kann gelauscht werden – zum Beispiel im Festzelt am Samstagabend ab 19 Uhr mit „Brokat“.