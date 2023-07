Bis 31. August für Bleiloch-Talsperre abstimmen und gewinnen

Saalburg-Ebersdorf. Beim größten deutschen See-Voting können Wasserfans aus mehr als 2000 Seen ihren Favoriten wählen.

62 Tage Hochspannung verspricht auch in diesem Jahr wieder die Wahl zu „Dein Lieblingssee“, die vom Freizeit- und Urlaubsportal Seen.de durchgeführt wird. Beim größten deutschen See-Voting können Wasserfans vom 1. Juli bis 31. August aus über 2000 Seen ihren Favoriten wählen und Preise gewinnen.

Das Voting geht in diesem Jahr in die zwölfte Runde und ist ein Gradmesser für alle Menschen, die am Wasser wohnen, Tourismusförderer, Erlebnisanbieter und Urlauber gleichermaßen. Updates und Aktionen an den Seen mit Voting-Cards sorgen für Spannung bis zur letzten Minute. Das Ergebnis ist eine ganz aktuelle Landkarte der beliebtesten Seen Deutschlands, auf der die Auswirkungen, die in den vergangenen Jahren durch äußere Umstände eingetreten sind, zu erkennen sein werden.

Eine Stimme für die Heimat

Die Bleiloch-Talsperre geht als einziges Gewässer für Thüringen an den Start. Sie ist Deutschlands größter Stausee und wunderschön gelegen. Wanderer und Radfahrer finden hier ebenso ideale Bedingungen vor wie Segler und Surfer. Die sehenswerten Schlösser und Museen ziehen besonders Kulturinteressierte an, denn bei der Wahl wird ganz gezielt nach dem subjektiven Empfinden von See-Freunden gefragt.

Attraktive Urlaubs- und Freizeitangebote, schöne Natur, gute Betreuung vor Ort am See – für alle Besucherinnen und Besucher sind unterschiedliche Aspekte wichtig. Am Ende entsteht so eine jährlich aktualisierte Landkarte der beliebtesten Seen Deutschlands.

Wer votet, kann gleichzeitig tolle Preise im Wert von mehr als 5000 Euro zu gewinnen. Hausbooturlaube, SUP-Board mit Safety Package, Reisen und Hotelaufenthalte gehören dazu. Die Abstimmung läuft während der Hochsommermonate Juli und August. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Abstimmung www.seen.de/lieblingssee/voting