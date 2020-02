Bis zu 175 E-Bike-Ladesäulen in Saale-Orla-Region geplant

Unter Federführung des Tourismusverbundes Rennsteig-Saaleland sollen ab 2021 an 28 touristisch wichtigen Orten der Saale-Orla-Region Ladestationen für Elektrofahrräder entstehen. Am neuen Radweg in Schleiz-Gräfenwarth und in Saalburg können ab Mai 2020 die ersten Ladesäulen getestet werden.

Wenn am 10. Mai um 10 Uhr der neue 2,5 Kilometer lange Radweg in den Thüringer-Meer-Ankerort nahe der Sperrmauer Bleiloch eröffnet wird, sollen auch zwei Teststationen eröffnet werden. Am Ortsausgang von Gräfenwarth, wo die Straße zur Sperrmauer abzweigt und der neue Radweg beginnt, sollen die ersten zwei von künftig zehn Ladesäulen in Betrieb gehen. An der Marina Saalburg unterhalb des Hotels Kranich, dem Endpunkt der Saaleradweg-Etappe 2 und dem Zustieg zur Fahrgastschifffahrt, werden testweise die ersten von zehn Ladesäulen in Betrieb gehen.

175 Ladesäulen von Blankenstein bis Saalfeld

Dabei wird es sich um 90 Zentimeter hohe Säulen der baden-württembergischen Firma E. Ziegler Metallbearbeitung GmbH handeln. „Der Nutzer kann den E-Bike-Akku entweder in einem verschließbaren Spind laden, bei Bedarf auch sein Handy. In diesem können auch Fahrradhelm und Gepäck deponiert werden. Alternativ kann man das Fahrrad in eine Abstellanlage schieben und den Akku über ein Ladeschlosskabel aufladen“, erklärte Cornelia Mitsching, Geschäftsführerin des Tourismusverbundes Rennsteig-Saaleland mit Sitz im Landratsamt in Schleiz. In der Testphase müssen die Nutzer wahrscheinlich einen Euro als Pfand einwerfen. Nach der Testphase soll dieser Betrag als Servicegebühr wie am Parkscheinautomaten einbehalten werden, egal wie lang der Akku geladen wurde. Ein verbrauchsgenauer Stromverkauf werde nicht erfolgen.

Die Anschaffung der inklusive Montage 1880 Euro teuren Ladesäulen sollen zu 75 Prozent entweder über die Europäische Union zur Verbesserung der Infrastruktur gefördert werden oder über die Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla. Den Eigenanteil von 25 Prozent sollen die im Tourismus aktiven Mitglieder der Pedelec-Arbeitsgruppe tragen.

Pro Ort fünf bis zehn Ladesäulen

Nach jetzigen Planungen des Tourismusverbundes sind jeweils zehn Ladesäulen am Drehkreuz Blankenstein, an der Ardesia-Therme in Bad Lobenstein, an der Marina Saalburg sowie am Radweg bei Gräfenwarth geplant, jeweils fünf am Saaleradweg an der Wanderblume Harra, am Schloss Burgk, am Infopunkt in Plothen, Campingplatz Drognitz, an der Fahrgastschifffahrt Hohenwarte, am Museum 642 in Pößneck, am Saaleradweg in Saalfeld, am Parkplatz des Wasserkraftmuseums Ziegenrück, am Gasthaus Linkenmühle und in Döblitz bei Triptis. Über die Förderung der Leader-Arbeitsgruppe sind jeweils zehn Ladesäulen an der Mutter-Vater-Kind-Kurklinik in Ziegenrück, im Saalthal Alter und am Aparthotel Wurzbach geplant, je fünf an der Alten Försterei in Knau, dem Altvaterturm in Lehesten, am Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth, im Zentrum von Tanna, am Parkplatz unterhalb von Burg Ranis, an der Gaststätte in Altenbeuten, am Museum in Reitzengeschwenda, dem Naturparkhaus in Leutenberg, dem Hotel Luginsland in Schleiz, am Europäischen Radfernweg vor der Villa Novalis in Hirschberg und am Saale-Orla-Radweg in Krölpa.

Ob ab 2021 insgesamt 175 Ladesäulen wie geplant errichtet werden, hängt von den Ergebnissen der Testphase ab. Die Partner müssen bis 13. März schriftlich zusagen, damit der Tourismusverbund Ende März 2020 die Förderung beantragen kann, so Geschäftsführerin Mitsching. Voraussetzung für die Förderung sei, dass die Ladesäulen zu mindestens 50 Prozent touristisch genutzt werden.

Hannes Neupert, Pedelecexperte des Testvereins ExtraEnergy aus Tanna, begrüßt die Ladesäulen-Initiative. „Es gibt sieben Akkumodelle. Die Ladezeiten betragen zwischen 45 Minuten und zwei Stunden. Die E-Bike-Fahrer haben in der Regel einen passenden Adapter dabei, bei Bedarf auch einen Mehrfachstecker für weitere Pedelecs der Familie“, sagte er.