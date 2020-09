Wegen Corona: Blankenberger Weihnachtsmarkt abgesagt

Blankenberg. Der Romantische Weihnachtsmarkt in Blankenberg in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig ist abgesagt.

„Die Entscheidung dazu ist nicht leicht gefallen, zumal Erwartungen an die positive Entwicklung der Pandemie bestanden“, teilt das Veranstaltungsteam mit. Leider könnten die Kontaktverfolgung sowie Einhaltung von Hygieneregeln nicht gewährleistet werden. Daher sei Geselligkeit vor dem Glühweinstand und während des Rahmenprogrammes mit dem Schutz vor einer Ansteckung nicht vereinbar. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog.

Geprägt ist der Blankenberger Weihnachtsmarkt traditionell durch ein großes regionales Angebot, das von Seifensiederei, Fruchtweine- und Liköre, Buchhandel, Pflegeartikel, Schmuck, florale Geschenkartikel, liebevoll Eingemachtes, Genuss­stube, Weihnachtsbäume, Hofvermarktung, Kräuterprodukte, Wild- und Honigprodukte, weihnachtliche Deko- und Geschenkartikel und vieles mehr reicht.

Das Rahmenprogramm wird meist vom Kindergarten „Spatzennest“ gestaltet. Höhepunkt des Weihnachtsmarktes ist das Adventsklingen in der Gnadenkirche. Auf dieses Ambiente muss in diesem Jahr in Blankenberg verzichtet werden.

Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. „Wir blicken trotzdem positiv in das kommende Jahr mit der Erwartung, dann den 9. traditionellen Romantischen Weihnachtsmarkt in Blankenberg durchführen zu können“, so Patrick Brandt vom Veranstalterteam. Ein Termin steht bereits fest. Zum Feiern, Stöbern, Gesprächen und Aktionen seien alle Blankenberger, Besucher und Händler für das zweite Adventswochenende am Sonnabend, 4. Dezember 2021, eingeladen.

