Blasmusikfest im Heinrichsruher Park von Schleiz

Am Sonntag, 10. September, öffnet die Stadtverwaltung Schleiz die Tore des zauberhaften Heinrichsruher Parks wieder für ein Blasmusikfest. Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre wird auch 2023 die historische „Alte Bühne“ erstrahlen und Menschen jeden Alters zu einem Tag voller Musik und Freude einladen.

Die Veranstaltung beginnt 14 Uhr mit einer Begrüßung, gefolgt von einer musikalischen Reise durch die Welt der Blasmusik. Die Künstler des Jugendblasorchesters Bad Lobenstein und der Oberländer Blasmusikanten wollen die Herzen zum Tanzen bringen. Die Darbietungen dauern mit kurzen Pausen bis etwas 17.30 Uhr. Ab 13 Uhr kann man Platz nehmen und sich auf eine Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten freuen. Der Veranstaltungsort, der sich oberhalb des Palais befindet, ist sowohl von Heinrichsruh aus als auch über das ehemalige Wildhaus erreichbar.

Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro im Vorverkauf in der Stadtinformation „Alte Münze“ oder bei Porst Bilderboot in der Teichstraße in Schleiz. Karten an der Tageskasse kosten 11 Euro. Die Jüngsten bis 6 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Vor Ort steht eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen bereit. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass der Zugang zum Veranstaltungsgelände nicht barrierefrei ist.