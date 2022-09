Bleilochtalsperre auf Platz 1: Das Thüringer Meer ist der beliebteste See im Freistaat

Saalburg-Ebersdorf. Der größte Stausee Deutschlands liegt im Saale-Orla-Kreis und hat erneut den Titel „Lieblingssee Thüringen“ verteidigt.

Ein Angler sitzt geduldig am Ufer. Segelboote ziehen Kreise über das Wasser. Am Ufer ist Kinderlachen zu hören. Die Mädchen und Jungen paddeln auf ihren Luftmatratzen im flachen Wasser. Vom Wald, oben am Hang, genießen Wanderer den Ausblick über die Bleilochtalsperre. Der größte Stausee Deutschlands liegt im Saale-Orla-Kreis und hat erneut den Titel „Lieblingssee Thüringen“ verteidigt.

„Wie freuen uns sehr, dass wir den Titel auch 2022 wieder errungen haben. Seit es diese Wahl gibt, könnten wir uns fast immer die Urkunde für den ersten Platz holen“, sagt Julian Pinske, Verantwortlicher für Tourismus und Stadtmarketing am Thüringer Meer in Saalburg-Ebersdorf. Erfreulich finde er, dass es offensichtlich nicht nur von den Einheimischen so gesehen werde, sondern dass durch die Onlinebeteiligung viele abgestimmt haben müssen, die eben gerade nicht hier wohnen, sondern Urlaub hier gemacht haben.

Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Erfurter Nordstrand

Die Seite Seen.de führt in jedem Jahr diese Onlinewahl durch. Dabei gibt es sowohl einen Sieger im jeweiligen Bundesland, als auch ein Ranking für Gesamtdeutschland. „In den Top 20 für das ganze Land sind wir auf Platz 16 und übrigens der einzige Thüringer See unter diesen ersten Plätzen. Innerhalb des Bundeslandes kommt es immer mal wieder zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Nordstrand in Erfurt. Dieser ist wieder auf Platz 2“, so Pinske.

Der Sieg wird damit begründet, dass sich die Bleilochtalsperre als Naherholungsgebiet großer Beliebtheit erfreue. Das Angebot für Aktivitäten sei sehr vielfältig. Für alle erdenklichen Fortbewegungsmittel, vom Fahrrad bis zum Schiff, gebe es Möglichkeiten.

Thüringen ist mehr als Kloß und Bratwurst

Neben Ruderbooten und Seglern schaukelt draußen auf dem See sogar eine ganz besondere Insel ganz sanft vor sich hin. „Treibhouse“ liegt dort fest verankert und bietet vielen Menschen für ein paar Tage eine spezielle Auszeit. Die Hausboote sind fest miteinander verbunden und nur mit einem Boot zu erreichen. Familie Horn hat diese Idee 2018 umgesetzt. Angler nutzen diesen direkten Wasserzugang genauso gerne wie Familien. Stammgäste buchen inzwischen jedes Jahr feste Termine.

Zwischen 1926 und 1932 wurde die Talsperre errichtet. Eine 65 Meter hohe und 205 Meter lange Mauer staut die Saale auf und verbindet die umliegenden Bleiberge. Die Länge von 28 Kilometer und das Fassungsvolumen von 215 Millionen Kubikmetern wird in ganz Deutschland nicht überboten. „Ich würde mir so wünschen, dass Thüringen sich nicht immer nur über Klöße und Roster definiert, sondern auch über unser schönes Thüringer Meer und mit der Saalekaskade, die aus fünf Talsperren und Wasserkraftwerken an der oberen Saale besteht“, sagt Pinkse abschließend.