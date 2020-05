Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blumen für die Verstorbenen und Gefallenen bei Feier in Schleiz

Der Kreisverband der Partei Die Linke hat am Freitag zum 75. Jahrestags der Befreiung vom Nationalsozialismus kleine Gedenkfeiern und Mahnwachen in Schleiz, Bad Lobenstein, Neustadt/ Orla, Pößneck und Triptis abgehalten.

In Schleiz versammelten sich 17 Gedenkende um 17 Uhr im Ehrenhain des Schlossparkes. Monica Backhaus erinnerte an einen ukrainischen Soldaten, der 1945 mit seinem 18 Jahre alten Sohn gegen die Nazis kämpfte. Der Vater, der in Schleiz begraben wurde, kam als Kriegsgefangener um, der Sohn überlebte den Krieg und durch die im Jahr 1978 erfolgten Recherchen und Anstrengungen des „Klubs der Freundschaft“ kam er mit seiner Familie nach Schleiz, um das Grab des Vater zu besuchen. Mittlerweile ist auch dieser Sohn des in Schleiz Beigesetzten, verstorben.

Eine Erhebung des Linken-Kreisvorsitzenden Philipp Gliesing zählt 316 Todesopfer auf sowie 3635 Menschen, die als „Fremdarbeiter“ und Kriegsgefangene unter menschenunwürdigen Bedingungen hätten arbeiten müssen. Zudem seien mindestens 268 KZ-Häftlinge auf den Todesmärschen durch den Saale-Orla-Kreis ums Leben gekommen. Kriegsgefangene und Kriegsverweigerer seien hingerichtet worden, Kinder und Jugendliche in den Kriegsdienst einberufen.

Bei der Gedenkfeier in Schleiz legten die Versammelten, unter anderem auch Bürgermeister Marko Bias (CDU), Blumen auf den Gräbern der Verstorbenen und Gefallenen ab.