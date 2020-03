Bad Lobenstein. An 25 Lichtmasten in Bad Lobenstein sind Frühlingsblüher angebracht worden, um etwas mehr Farbe in die Straßen zu bringen.

Blumenschmuck in der Kurstadt von der Grünen Jugend

Viele Fußgänger in Bad Lobenstein dürften an den vergangenen Tagen vom bunten Blumenschmuck an verschiedenen Lichtmasten überrascht worden sein. Diesen Frühlingsgruß in der Kurstadt hatte ohne großes Aufsehen die Grüne Jugend organisiert.

„Uns war aufgefallen, dass die Stadt an einigen Orten manchmal zu grau wirkt“, sagte Jannik Hartenstein unserer Zeitung zu dieser Aktion. Daher sei man auf die Stadtverwaltung zugegangen und habe angefragt, ob der Blumenschmuck angebracht werden dürfe. „Dort fand man, dass es eine tolle Idee sei“, so Jannik Hartenstein.

Leere Milchkartons waren kurzerhand zu kleinen Blumenkästen umgestaltet und bepflanzt worden. Mittels Kabelbindern erfolgte die Befestigung an den Lichtmasten. Rund 25 verschiedene Standorte erhielten diesen Schmuck, der auch weitgehend von Vandalismus verschont geblieben sei, wie Jannik Hartenstein feststellte.

Seit Frühjahr 2019 gibt es die Grüne Jugend als Nachwuchsorganisation der Grünen-Partei im Saale-Orla-Kreis. Vorwiegend seien die bislang sieben Mitglieder im Raum Pößneck aktiv gewesen. Das verteilen des Blumenschmucks sei jetzt die erste größere Aktion, an der sich auch Sympathisanten beteiligten, im Oberland gewesen.