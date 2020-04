Schleiz. Am kommenden Freitag und Montag lädt der DRK-Blutspendedienst in den öffentlichen Teil des Feuerwehrgerätehauses Schleiz ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blutspende im Schleizer Feuerwehrgerätehaus

Am kommenden Freitag, 17. April, und Montag, 20. April, lädt der DRK-Blutspendedienst jeweils in der Zeit von 15 bis 19 Uhr in den öffentlichen Teil des Feuerwehrgerätehauses Schleiz ein. Bereits im Eingangsbereich wird die Körpertemperatur der Blutspender kontaktlos gemessen und ihnen Fragen zur Gesundheit gestellt.

Wer nicht gesund ist, wird nicht zur Blutspende zugelassen. Alle Teilnehmer erhalten eine Gesichtsmaske und werden bei der Blutspende mindestens 1,50 Meter voneinander entfernt liegen. Sie erhalten auf Wunsch Kaffee und einen Imbiss.