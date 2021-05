BMW-Fahrer verliert bei Starkregen auf A9 die Kontrolle

Dittersdorf. Ein weiterer Autofahrer ist bei Schleiz im Regen auf der Autobahn verunglückt.

Ein BMW-Fahrer ist Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der A9 Richtung München zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz verunglückt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hatte der Fahrer bei Starkregen die Kontrolle über den BMW verloren. Der Wagen kam außerhalb der Fahrbahn auf einem Böschungshang zum Stehen. Er wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Der Fahrer wurde an der Unfallstelle medizinisch behandelt und konnte dann wieder entlassen werden.

Auch ein Mercedes-Fahrer verlor am Donnerstag im Regen auf der A9 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr am Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Lobenstein und Schleiz auf regennasser Straße in die Leitplanke. Das Auto schleuderte über die Fahrstreifen und blieb auf dem Standstreifen stehen. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wurde mit 8000 Euro beziffert.