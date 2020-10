Bodelwitz und Ehekirchen feiern 30-Jähriges auch in Mödlareuth

Unter den zahlreichen Gästen, die im einst geteilten Dorf Mödlareuth 30 Jahre Deutsche Einheit feierten, waren jeweils 13 Bürger der Partnergemeinden aus dem bayerischen Ehekirchen und dem thüringischen Bodelwitz. Die Bürgermeister Günter Gamisch und Katja Staps reichten sich am Mauerdurchbruch zum ebenfalls 30-jährigen Bestehen der Gemeindepartnerschaft die Hände. Wegen der Coronaeinschränkungen mussten sie auch auf dem Museumsfreigelände mit den erhaltenen Grenzanlagen Maske tragen. Doch die Hände reichen konnten sie sich trotzdem, denn Günter Gamisch aus Ehekirchen und Katja Staps aus Bodelwitz sind seit sieben Jahren miteinander verheiratet.

Zwischen Bodelwitz und Ehekirchen liegen 300 Kilometer

„Es gibt Orte, bei denen ist die deutsch-deutsche Partnerschaft inzwischen wieder eingeschlafen. Nicht so bei uns“, sagte der Ehekirchener Erste Bürgermeister Günter Gamisch (Freie Wähler). Seitdem die langjährigen Vorgängerbürgermeister von Ehekirchen und Bodelwitz, Franz Braun und Isolde Schleitzer, die Partnerschaft im Jahr 1990 besiegelten, besuchen sich Bürger beider Orte im jährlichen Wechsel hauptsächlich zu Festen und anderen Anlässen. Darüber hinaus existieren intensive Kontakte zwischen Vereinen mit Schwerpunkt der Feuerwehren. So hätten die Ehekirchener Feuerwehrleute schon eine 300 Kilometer lange Radtour nach Bodelwitz unternommen, sich aber auch vor drei Jahren am Festumzug zum 160-jährigen Bestehen der Bodelwitzer Feuerwehr beteiligt. „Es gibt sehr viele Aktivitäten, auch haben sich zahlreiche Freundschaften gebildet“, sagte Günter Gamisch, der seit 2010 Bürgermeister ist.

Zum Bier ab und zu einen Schnaps

„Die Leute sind hier auch nicht anders, außer dass sie zum Bier ab und zu einen Schnaps trinken, was bei uns nicht üblich ist. Das habe ich bereits 1993 festgestellt, als ich in der VG Seenplatte war und die Gemeindepartnerschaft zwischen Kirschkau und unserem Nachbarort Pöttmes gefeiert wurde, in dem ich in der Verwaltung arbeitete“, blickte Günter Gamisch zurück. „Wo es große Unterschiede gibt, das sind die Thüringer Klöße. Da dürfen wir Bayern neidisch sein. Auch die Landschaft mit den beiden Stauseen ist überwältigend“, sagte der hauptamtliche Bürgermeister und fügte hinzu, dass es im Hügelland um Ehekirchen mit Blick auf die Alpen ebenfalls sehr schön ist. Die Infrastruktur, vor allem Straßen und Internetanbindungen, in den neuen Bundesländern seien moderner. „Ich muss jedoch bedauern, dass Thüringen im Vergleich zu uns immer noch ein Niedriglohnland ist. Aber auch unsere Wirtschaft lechzt inzwischen immer mehr nach Billigkräften. Das finde ich nicht gut“, sagte der Bürgermeister aus der 3900 Einwohner zählenenden Gemeinde, die im Saale-Orla-Partnerlandkreis Neuburg-Schrobenhausen liegt.

Seit 2011 sind die begeisterten Bergwanderer Günter Gamisch und Katja Staps liiert, seit der Hochzeit vor sieben Jahren auf „neutralem Boden in Bayrischzell“ ein Ehepaar mit Wochenend-Fernbeziehung. „Wir pushen die von unseren Vorgängern gegründete Gemeindepartnerschaft auf, führen aber auch viele kommunale Fachgespräche“, sagte er, bevor die Bodelwitzer und Ehekirchener nach Ausfüllen des coronabedingten Kontaktformulares das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth besuchen konnten.

Später dann auf dem Museumsfreigelände sagte Katja Staps (parteilos), seit 2010 ehrenamtliche Bürgermeisterin der 580 Einwohner zählenden Gemeinde Bodelwitz und damit Nachfolgerin ihrer Mutter Isolde Schleitzer, zum doppelten Jubiläum: „Ich bin jetzt ein freier Mensch. Ich kann sagen, was ich will, ich kann reisen, wohin ich will. Hoffentlich bleibt es so, denn es gibt immer mehr Menschen in Deutschland, die nur ihre und keine andere Meinung akzeptieren.“ Später dann in Bodelwitz wurden beide Gemeindeflaggen gehisst.