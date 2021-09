Böhmische Liebe und Löffelpolka in der Schleizer Wisentahalle

Schleiz. Egerländer Ensemble des Luftwaffenmusikkorps Erfurt gastiert am 19. Oktober in Schleiz. Auftakt zur Konzertreihe für die Spendenaktion „OTZ hilft“.

Mit zünftiger böhmischer Blasmusik und zackigen Märschen kommt das Egerländer Ensemble des Luftwaffenmusikkorps Erfurt am 19. Oktober in die Wisentahalle Schleiz. Nach langer Coronapause kann das beliebte Bundeswehr-Orchester endlich wieder auf Tournee gehen. „Nach dieser, bisher nie dagewesenen, langen musikalischen Durststrecke freuen wir uns schon sehr darauf, unser Publikum wieder zu begeistern“, versichert Major Tobias Wunderle, der Leiter des Musikkorps.

Hauptfeldwebel Marcus Vogt, der das Egerländer Ensemble anführt, hat ein mitreißendes Programm zusammengestellt. „Die Gäste dürfen sich auf typische böhmische Blasmusik und auf traditionelle Militärmusik freuen“, verrät Marcus Vogt. „Unter anderem werden die Stücke Böhmische Liebe, Baritone in der Nacht, die Löffel-Polka und der Konzertmarsch Mens Sana in corpore sano zu hören sein.“

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit dem Auftritt in Schleiz beginnt die diesjährige Konzertreihe für die Spendenaktion „OTZ hilft“, der gemeinsamen Spendenaktion unserer Zeitung und der Diakonie Mitteldeutschland. Seit zehn Jahren unterstützt die Aktion sozial schwache Familien, Kinder und Jugendliche mit Behinderung sowie demenzkranke Senioren in ganz Thüringen, etwa in Gefell, Wurzbach, Saalburg-Ebersdorf und Altengesees. In Schleiz unterstützte die Spendenaktion vor einiger Zeit die Erneuerung des Fußbodens im Diakonie-Kindergarten.

Tickets für das Konzert am 19. Oktober in Schleiz gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen, per Telefon unter 0361 / 227 5227 sowie unter www.ticketshop-thueringen.de.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Schleiz.