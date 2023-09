Böhmischer Nachmittag in Remptendorf

Remptendorf. Die Musikanten versprechen einen unterhaltsamen Nachmittag mit bekannten Liedern.

Die Remptendorfer Blasmusikanten laden am 1. Oktober zu einem böhmischen Nachmittag in das Remptendorfer Vereinshaus ein. Konzertbeginn an dem Sonntag ist um 14 Uhr.

Der Vereinsvorsitzende Bernd Horn, alle Musikanten und die Helfer hoffen auf viele Gäste. Sie wollen im festlich geschmückten Saal des Vereinshauses einen unterhaltsamen Nachmittag mit gut bekannten Liedern bieten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Ebenfalls im Vereinshaus wollen die Remptendorfer am 16. März 2024 einen Star der Volksmusikszene begrüßen. Berthold Schick und seine Allgäu 6 sind eingeladen. Karten gibt es ab November in Mellis Büdchen, dem Gemischtwarenladen in Remptendorf.