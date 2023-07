Brand auf illegaler Deponie bei Brandenstein

Krölpa. Eine Rauchsäule am Waldrand ist über dem Orlatal sichtbar. Was ist passiert?

Eine Rauchsäule war am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr über dem Orlatal zu sehen. Denn zwischen dem Pinsenberg und Brandenstein gab es laut dem Krölpaer Wehrleiter Sven Köcher an einem Waldrand einen Brand. Rund 400 Quadratmeter standen in Flammen. Grünschnitt auf einer „illegalen Müllhalde“, wie es Köcher ausdrückt, habe sich entzündet. Die Wehren von Krölpa und Pößneck wurden alarmiert. Mit etwa 25 Einsatzkräften sei der Brand dann nach kurzer Zeit unter Kontrolle gewesen, wie er berichtet. Während einige Feuerwehrleute noch mit den Löscharbeiten am Waldrand beschäftigt waren, ging eine weitere Alarmierung ein. Die Brandmeldeanlage im Seniorenheim der Volkssolidarität in Gräfendorf hatte ausgelöst. Die Pößnecker und Raniser Wehr stellten fest: nur ein Fehler.