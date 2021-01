Computerkabel stecken in einem Server eines Bürorechners

Hirschberg/Pößneck In zahlreichen Orten im Saale-Orla-Kreis sollen sogenannte weiße Flecken auf der Landkreiskarte über Fördermittel an das schnelle Internet angebunden werden.

Breitband-Nacherschließung für 1,2 Millionen Euro in Hirschberg geplant

Nachdem der Breitbandausbau im Saale-Orla-Kreis Mitte April 2021 abgeschlossen sein wird, sollen dann auch unterversorgte Ortsteile, Straßenzüge und abseits liegende Gehöfte weitestgehend über Fördermittel finanziert an das schnelle Internet angebunden werden. Dabei sollen nach einer Kostenschätzung vom November für insgesamt 5,8 Millionen Euro 687 Gebäude im Landkreis hauptsächlich mit Glasfaserleitungen erschlossen werden. Der größte Anteil soll mit 1,2 Millionen Euro in den sogenannten weißen Flecken von Hirschberg nacherschlossen werden.

Die Federführung für zweite Ausbaustufe des Breitbandausbaus übernimmt nicht mehr der Landkreis, sondern die Stadt Pößneck. Das Projektgebiet wird Gebiete in den Städten Pößneck, Gefell, Hirschberg, Neustadt, Ranis, Saalburg-Ebersdorf, Schleiz, Tanna, Wurzbach und den Gemeinden Gertewitz, Moßbach, Oettersdorf, Oppurg, Quaschwitz, Remptendorf, Rosenthal am Rennsteig und Volkmannsdorf betreffen, in denen bislang nur Übertragungsgeschwindigkeiten von weniger als 30 Megabit pro Sekunde erreicht werden können.

Für die Stadt Hirschberg betrifft es die Straßenzüge Plauensche Straße 1 bis 24, Gartenstraße 1, Mühlhölzchen 4, Pestalozzistraße 11 bis 18, Schulstraße 52 und Schulweg 1 bis 5, außerdem die gesamte Ortslage Venzka einschließlich des Ortsteiles Juchhöh und die gesamte Ortslage Sparnberg. Im Ortsteil Göritz sollen die Objekte Lehesten 74 bis 84 und Neubaublöcke 72a und b angeschlossen werden, teilte Bürgermeister Rüdiger Wohl (parteilos) mit. Der Stadtrat Hirschberg will am kommenden Dienstag dem Abschluss einer Zweckvereinbarung zustimmen, die die Übertragung der Aufgabe der Nacherschließung durch die Stadt Pößneck vorsieht.

Das Stadtgebiet von Hirschberg wurde von der Deutschen Telekom in eigener Regie ausgebaut. Dabei wurden Glasfaserleitungen bis zu den Verteilerkästen verlegt. Der Ortsteil Sparnberg wurde vor Jahren von der Thüringer Netcom internetmäßig erschlossen. Doch zahlreiche Haushalte erreichen nur Übertragungsgeschwindigkeiten von 20 bis knapp 30 Mbit pro Sekunde, sagte Bürgermeister Rüdiger Wohl.