Marcel Prüller von der OFM-Niederlassung Neustadt bereitet in der Goethestraße in Schleiz einen Kabelschacht vor, damit das Glasfaserkabel eingeblasen werden kann. In vielen Orten im Saale-Orla-Kreis erfolgt derzeit der Breitbandausbau. Die Firma OFM bläst im Landkreis auf 104 Kilometern Länge Glasfaserkabel ein.