Briefkastenmodell für mobile Schulsozialarbeit gefordert

Auf der jüngsten Sitzung vom Jugendhilfe-Ausschuss des Saale-Orla-Kreises blieb das Thema Schulsozialarbeit fast auf der Strecke. Doch Madlen Leucht, die stellvertretende Schulelternsprecherin des Schleizer Dr.-Konrad-Duden-Gymnasiums, merkte die teilweise weiterhin fehlende Schulsozialarbeit an und gab den stimmberechtigten Ausschussmitgliedern auch Lösungsansätze mit auf den Weg, die zuvor im Landratsamt auf wenig Engagement stießen.

„Wir haben im Saale-Orla-Kreis noch immer 13 Schulen, die über keine Schulsozialarbeit verfügen, das ist mehr als ein Viertel aller Schulen“, sagt Madlen Leucht in einem Gespräch mit der OTZ. Manches Mal habe sie das Gefühl, dass das Landratsamt gar kein Interesse daran habe, daran etwas zu ändern. „Die jetzige Situation wird als alternativloser Fakt in der Behörde gehandelt. Als ich vorschlug, zumindest in den Schulen einen Briefkasten hinzuhängen, wo die Schüler ihren Bedarf für ein Gespräch mit einem Schulsozialarbeiter anmelden können, wurde nur gefragt, wer den Briefkasten bezahlen und wer den Briefkasten leeren soll“, empört sie sich. „Wir Schulelternvertreter vom Gymnasium haben damals angeboten, den Briefkasten selber zu kaufen, wenn es nur daran liegen würde.“

Zwar gebe es die mobile Jugendarbeit an Schulen mit Gruppenangeboten in jenen Lehranstalten, die keine Schulsozialarbeit haben. „Aber das ist der zweite Schritt vor dem ersten“, kommentiert sie. Insbesondere für von Mobbing betroffenen Kinder sei die Schulsozialarbeit wichtig, um überhaupt den Mut zu fassen, Gruppenangebote wahrzunehmen. Einzelgespräche sind bei der Sozialarbeit an Schulen ausgeschlossen.

Mit einem Briefkastenmodell zur mobilen Schulsozialarbeit könnten zumindest ansatzweise bedarfsgerecht an Schulen ohne Schulsozialarbeiter Beratungsstunden stattfinden. Und das Modell der Schulsozialarbeiter auf Abruf könnte auch für die Zukunft wichtig sein, meint Madlen Leucht. Schließlich wird der überwiegende Teil der Schulsozialarbeit aus einem Landesprogramm bezahlt, das auslaufen wird.

Was Madlen Leucht zudem insbesondere am Schleizer Gymnasium bemängelt, ist der nicht erkennbare Fortschritt bei der Digitalisierung des Gymnasiums. „Im Januar gab es eine Vor-Ort-Begehung, danach ist so gut wie nichts passiert“, schildert sie. Aus dem Landratsamt habe es auf die schriftliche Nachfrage der Schulelternvertretung Mitte Oktober geheißen, dass auf Zuarbeiten von der zuständigen Stelle für Schul-Informationstechnik gewartet werde. „Die Wolke des Distanzunterrichts schwebt wegen der Pandemie seit Monaten über uns und nichts passiert, dass dieser auch halbwegs vernünftig vonstatten gehen kann“, mahnt sie an.

Weitere Kritik an fehlender Distanz in den Schulbussen

Ebenfalls die Corona-Pandemie betreffend, werde sich bei der Schulelternvertretung wöchentlich über die Schülerbeförderung beklagt. „Im Unterricht müssen die Schüler auseinander sitzen, es muss gelüftet werden und im Schulbus sitzen die Kinder dort wie die Sardinen in der Dose“, erzählt sie.

Für mehr Distanz zwischen den Schülern bei der Schülerbeförderung gebe es nicht genügend Busse und Finanzmittel, habe man ihr bei der Kombus erklärt. „Dabei gibt es doch genügend Busreiseunternehmen, die froh wären, wenn sie Aufträge bekämen. Was fehlt, ist der Ansporn zur Suche nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten“, schließt Madlen Leucht.