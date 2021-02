Britische Virus-Mutante hat Saale-Orla-Kreis erreicht

Schleiz. Die Virusvariante B.1.1.7 wurde in Hirschberg bzw. Remptendorf nachgewiesen. Am Freitag steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis wieder auf über 200.

Die Mutation des Coronavirus mit der Bezeichnung B.1.1.7, die zuerst in Großbritannien festgestellt wurde, hat den Saale-Orla-Kreis erreicht. Wie dem Gesundheitsamt zum Freitag mitgeteilt wurde, wurde das Virus bei zwei Frauen aus Hirschberg beziehungsweise Remptendorf nachgewiesen. Bereits in den vergangenen Tagen wurde die Virusvariante im benachbarten Landkreis Hof, aber auch in anderen Gegenden Thüringens dokumentiert, heißt es am Freitag aus dem Landratsamt des Saale-Orla-Kreises. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog