Bündnis gegen Depression richtet Aktionstag an den Thüringen-Kliniken in Saalfeld aus

Saalfeld. Veranstaltung für Fachleute, Betroffene und Interessierte will über depressive Erkrankungen informieren und dafür sensibilisieren.

Depressive Erkrankungen haben gravierende negative Folgen für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Neben dem persönlichen Leiden der Patienten verursachen sie auch hohe Kosten für die Sozialsysteme durch Arbeitsunfähigkeit, Krankengeldzahlungen und Frühberentung. Darauf verweisen Jens Rasom, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes im Gesundheitsamt des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt, und Chefarzt Thomas Sobanski vom Zentrum für Seelische Gesundheit der Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“.

Breites Spektrum an Themen

In Anbetracht der hohen Relevanz des Themas lädt das „Bündnis gegen Depression Saalfeld-Rudolstadt“ zum mittlerweile elften Aktionstag am Mittwoch, 29. November, ein. Der Aktionstag wird ein breites Spektrum an Themen abdecken und ist für Ärzte, Psychologen, Sozialpädagogen, Pflegefachfrauen und -männer sowie für Betroffene, Angehörige und alle interessierten Bürger offen. Das Programm umfasst Vorträge, Workshops und Informationsstände, die sich mit der Behandlung depressiver Erkrankungen und Formen der Unterstützung für Betroffene beschäftigen. Die Vorträge beginnen um 8.30 Uhr, die Workshops um 12.30 Uhr. Einlass ist ab 8 Uhr im Restaurant der Thüringen-Kliniken in Saalfeld.

Öffentlichkeit sensibilisieren

Organisiert wird diese Veranstaltung von den Mitgliedern des Bündnisses, zu dem der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes Saalfeld-Rudolstadt, das Zentrum für Seelische Gesundheit der Thüringen-Kliniken, die Klinik Bergfried Saalfeld, das Bildungszentrum Saalfeld, die Gemeindepsychiatrische Kontakt- und Beratungsstelle der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein, das Lebenshilfewerk Ilmenau/Rudolstadt, der Evangelische Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld, Betroffene, in der Angehörigenarbeit Tätige sowie niedergelassene Fachkollegen gehören.

„Die Bedeutung solcher Veranstaltungen liegt nicht nur in der Informationsvermittlung und dem Erfahrungsaustausch, sondern auch im Sensibilisieren der Öffentlichkeit für die Herausforderungen und den Umgang mit depressiven Erkrankungen“, sagt Sobanski.