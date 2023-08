Bürgerbeauftragter Kurt Herzberg berät im Saale-Orla-Kreis

Am 22. August 2023 können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger vom Thüringer Bürgerbeauftragten Kurt Herzberg in Schleiz beraten lassen.

Der Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen, Kurt Herzberg, bietet am 22. August 2023 ab 9 Uhr einen Sprechtag im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz an. Interessierte werden gebeten, ihren persönlichen Gesprächstermin unter Telefon 0361/57 31 13 871 oder per Mail an unterpost@buergerbeauftragter-thueringen.de zu vereinbaren beziehungsweise anzufragen.

„Der Bürgerbeauftragte hilft Bürgerinnen und Bürgern in allen Fällen, in denen sie von einer Handlung der öffentlichen Verwaltung betroffen sind“, heißt es in einer Veröffentlichung. „Er schaut genau hin, überprüft, berät und unterstützt Bürgerinnen und Bürger in Verwaltungsangelegenheiten.“ Seine Hilfe ist kostenlos. Man kann sich auch gern schriftlich an den Bürgerbeauftragten wenden.

Näheres unter www.buergerbeauftragter-thueringen.de.