Bürgermeister wollen Unterlagen zum Krankenhaus Schleiz

Die Bürgermeister der Städte Tanna, Hirschberg und Saalburg-Ebersdorf wenden sich mit einem gemeinsamen Offenen Brief in Sachen Erhalt des Kreiskrankenhauses Schleiz an die Entscheidungsträger in Greiz. Sie bitten die dortige Landrätin und Aufsichtsratsvorsitzende Martina Schweinsburg (CDU) sowie Mitglieder des Aufsichtsrates und Kreistages, dem Saale-Orla-Kreis sämtliche Unterlagen zur Verfügung zustellen, die notwendig sind, um ein zukunftsfähiges Betreibungskonzept der Krankenhäuser in Greiz und Schleiz gegebenenfalls mit einem neuen Träger zu ermöglichen.

Im 20-Kilometer-Umkreis von Schleiz große Produktionsbetriebe mit Arbeitsunfällen Die Tannaer und Hirschberger Bürgermeister, Marco Seidel und Rüdiger Wohl (beide parteilos), und der Saalburg-Ebersdorfer Beigeordnete Allam Hanna (CDU) beklagen in ihrem gemeinsamen Brief, dass von den Entscheidungsträgern in Greiz noch keine Verlautbarung zum Krankenhausstandort in Schleiz publik gemacht wurde. „Wir, die Vertreter der Städte und Gemeinden des südöstlichen Saale-Orla-Kreises, beobachten diese Situation mit großer Sorge. So ist es auch für uns von elementarer Bedeutung, eine wohnortnahe medizinische Versorgung zu haben. Der kürzeste Weg für unsere Einwohner ist der Weg ins Schleizer Krankenhaus, welches bislang sehr verlässlich die medizinische Grund- und Regelversorgung für unsere Region erfüllte. Es ist uns ebenfalls bekannt, dass kleinere Krankenhäuser politisch nicht gewollt sind, da allein die Fallzahlen für Operationen, Geburten et cetera für die Beurteilung der Qualität eines Krankenhauses entscheidend sein sollen. Dies wird auch daran deutlich, dass je nach Häufigkeit von Eingriffen diese unterschiedlich hoch vergütet wird“, schreiben Seidel, Wohl und Hanna. Sie bedauern, dass es im Schleizer Krankenhaus an einer Spezialisierung fehle, die gewissen Fallzahlen überhaupt erst ermögliche. Die drei Kommunalpolitiker verweisen darauf, dass die erste Stunde nach Unfällen, Schlaganfällen und Herzinfarkten entscheidend für die Genesung, respektive das Überleben von Patienten maßgeblich ist. Ohne das von der Schließung bedrohte Krankenhaus in Schleiz wäre das nicht mehr möglich. Seidel, Wohl und Hanna weisen darauf hin, dass es im Umkreis von 20 Kilometern von Schleiz zahlreiche große Produktionsbetriebe gibt, in denen es immer wieder zu Arbeitsunfällen kommt. Die Bürgermeister bitten die Entscheidungsträger, alles zu unternehmen, damit der Standort Schleiz weiterhin die Grund- und Regelversorgung erfüllt. Sie gehen davon aus, dass aufgrund der geografischen Lage das Schleizer Krankenhaus auch über 2022 hinaus im Thüringer Krankenhausplan gesetzt sein wird. Mehr zum Thema: Erste konkrete Pläne für Krankenhaus-Rettung in Schleiz Meine Meinung: Schlinge zieht sich zu