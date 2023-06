Bundeswehr stellt Ausbildungsmöglichkeiten in Schleiz vor

Schleiz. Aktionstag bei der Arbeitsagentur in Schleiz über zivile und militärische Berufsmöglichkeiten

In der Arbeitsagentur in Schleiz, Pahlhornstraße 6, werden am Donnerstag, 15. Juni, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr die Berufs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundeswehr vorgestellt. Das teilt die Agentur für Arbeit Thüringen Ost in einer Pressenotiz mit.

Die Karriereberatung der Bundeswehr gibt an diesem Tag einen Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten, bei einem der größten Arbeitgeber Deutschlands im zivilen oder militärischen Bereich eine Karriere zu beginnen und geht auch darauf ein, wie es zum Beispiel nach der Verpflichtungszeit weitergehen kann.

Aktuell sind rund 265.000 Männer und Frauen bei der Bundeswehr beschäftigt – in Uniform aber auch in Zivil. Die Bundeswehr bietet eine Ausbildung in über 1000 Berufen an über 200 Standorten bundesweit an. Militärische Ausbildungen finden je nach Eignung und Vorbildung bei der Mannschaft, als Unteroffizier, Feldwebel oder Offizier statt.

Zivil werden technische Berufe wie Elektroniker Geräte und Systeme, Fachinformatiker oder Fluggerätemechaniker ausgebildet. Bei den kaufmännischen Berufen sind es zum Beispiel der Beruf des IT-Systemkaufmanns oder Industriekaufmanns. Im medizinischen Bereich werden unter anderem Zahnmedizinische Fachangestellte und Pflegefachmänner ausgebildet. In der handwerklichen Berufsausbildungen gibt es Ausbildungen zum Brunnenbauer, Koch oder Metallbauer. Abiturientinnen und Abiturienten stehen darüber hinaus viele Studiengänge offen, von Bauingenieurwesen und Psychologie bis hin zu Wirtschaftsinformatik, Nautik oder Medizin.

Anmeldungen werden unter Telefon 0151/22174650 entgegen genommen