Bushaltestelle in Langenorla wird endlich barrierefrei

Langenorla. Seit Anfang der Woche ist auf einer Länge von etwa 70 Metern der Straßenverkehr eingeschränkt, Ampeln sind eingerichtet.

Mit einem Saugbagger legen Mitarbeiter der Pößnecker Strabag-Niederlassung Versorgungsmedien im Untergrund der Jenaer Straße in Kleindembach frei. Der Grund: Die Bushaltestelle gegenüber dem Kindergarten wird barrierefrei umgebaut. Seit diesem Montag ist auf einer Länge von etwa 70 Metern der Straßenverkehr eingeschränkt. Wechselseitig werden die Fahrzeuge per Ampelschaltung an der Baustelle vorbeigeleitet, es gibt sogar eine Fußgängerampel zur Überquerung der Fahrbahn. Der Fußweg wird erneuert, die Bushaltebucht zurückgebaut, so dass die Busse künftig auf der Fahrbahn halten. Rund vier Wochen sollen die Arbeiten dauern.