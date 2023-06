Chorfest im Bürgerhaus in Ebersdorf

Ebersdorf. Stimmen aus der Region - Zum Chorfest des Kreischorverbandes Thüringer Schiefergebirge wird eingeladen

Der Kreischorverband Thüringer Schiefergebirge lädt zum Chorfest am Sonntag, 18. Juni, in das Bürgerhaus in Ebersdorf ein. Mit dabei sind unter anderem der Chor Dreiklang aus Bad Lobenstein, der Gemischte Chor Saaleklänge Li-Li-Re und der Gesangverein Steinach. Wie schwierig es ist einen gesangfähigen Chor nach der Corona-Pandemie zusammenzustellen, erklärt Elke Grimm, Vorsitzende des Kreischorverbandes Thüringer Schiefergebirge.

Der Männerchor Unterwirbach Foto: Elke Grimm / KREISCHORVERBAND THÜRINGER SCHIEFERGEBIRGE

„Wir wollen mit dieser Veranstaltung den Chorgesang und das kulturelle Leben in der Region wieder ins Leben rufen“, so lautet das Ziel von Elke Grimm. Denn beispielsweise bei einem Auftritt in Pößneck habe sie bemerkt, dass das nicht nur die Sänger, sondern auch das Klientel in die Jahre gekommen ist.

Viele Chöre nicht mehr gesangsfähig

„Leider ist das kein Einzelfall“, so Elke Grimm. Viele Chöre mussten sich nach der Coronapandemie zusammenschließen, um gesangsfähig zu bleiben. „Ich habe leider miterlebt, dass viele Chormitglieder während der Pandemie verstorben sind.“ Viele Chöre in Thüringen haben sich daher zusammengeschlossen, um die nötige Bandbreite an Stimmen zu bieten. „Zum Glück haben wir in unserem Chor Dreiklang einen guten Durchschnitt“, so Elke Grimm. Durch das Reichhardfest am Gymnasium in Bad Lobenstein hat der Chor Dreiklang laut Elke Grimm einige neue Mitglieder gewonnen. Viele Sänger aus dem Chor am Gymnasium haben sich nun entschlossen, beim Chor Dreiklang mitzumachen. „In den kleineren Orten hat man meist keine Probleme, auch die jüngeren Leute für den Chor zu begeistern“, so Elke Grimm.

Kleine Band für die Überleitung geplant

Zum Kreischorverband Thüringer Schiefergebirge gehören unter anderem der Volkschor der Stadt Bad Blankenburg, die Eintracht 1888 Eichicht, der Gesangverein Langenorla-Kleindembach und der Gemischte Chor Saaleklänge Li-Li-Re. Zwar sind nicht alle Chöre am 18. Juni mit dabei. Aber dafür „haben wir noch eine kleine Band für diverse Unterhaltung und Überleitung dabei“, so Elke Grimm. Darunter auch der Projektchor des Kreisverbandes.

Das Chorfest in Ebersdorf ist für Sonntag 18. Juni, von 13 bis ungefähr 17 Uhr geplant. Der Einritt zum Konzert ist kostenlos. Um eine Spende wird gebeten.