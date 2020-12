Christian Dötsch hält an Wasserkraftwerkplänen in Hirschberg fest

Christian Dötsch von der Dötsch Elektromaschinen Elektrotechnik GmbH in Rehau will in der Saale am Steinmühlenwehr in Hirschberg ein Wasserkraftwerk errichten.

Hirschberg. Mit dem Vorhaben in Hirschberg will er den Saalestau im Naturpark Hag erhalten und erneuerbaren Strom erzeugen. Doch es gibt Probleme.

Christian Dötsch will nach wie vor eine Wasserkraftanlage am Hirschberger Steinmühlenwehr errichten. Der 48-Jährige, der in Rehau in dritter Generation einen familiären Motorenbetrieb betreibt und sich mit erneuerbaren Energien beschäftigt, habe auf seine Bauvoranfrage positive Signale vom Landratsamt in Schleiz erhalten. Jedoch sehe das Landesverwaltungsamt schlechte Chancen, weil die FFH- und die Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden sollen, um die Durchgängigkeit der Saale für Fische und andere Wasserlebewesen zu erreichen.