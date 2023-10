Christian Herrgott offiziell für die Landratswahl im Saale-Orla-Kreis nominiert

Dittersdorf. Breite Unterstützung für Herrgott von den Mitgliedern der CDU im Saale-Orla-Kreis.

Am Samstag fand die offizielle Nominierung von Christian Herrgott als CDU-Kandidat zur anstehenden Landratswahl im Saale-Orla-Kreis statt. Dies teilte der Kreisverband mit.

Was die Spatzen längst von den Dächern pfiffen, musste noch bestätigt werden. Dafür hatte der CDU-Kreisverband nach Dittersdorf zur Kandidatenaufstellung geladen. Versammlungsleiter Thomas Franke interpretierte den Herbststurm als Rückenwind für das Superwahljahr. Und den gab es für Christian Herrgott. Alle 43 Anwesenden stimmten für ihn als den CDU-Kandidaten zur Landratswahl am 14. Januar.

„Dass die CDU Landrat kann, hat sie in den zurückliegenden elf Jahren mit Thomas Fügmann bewiesen“, heißt es in einer Mitteilung. Mit Klarheit und Sachlichkeit solle Herrgott als Nachfolger den Landkreis führen. Politische Erfahrung bringe er mit – als CDU-Generalsekretär in Thüringen, als Landtags- und Kreistagsmitglied sowie als Kreisvorsitzender und stellvertretender Landrat.

Herrgott, 1984 geboren, ist in Löhma aufgewachsen, in Oettersdorf und Schleiz zur Schule gegangen, hat als Klassensprecher und Schülersprecher um den Erhalt der Schulbibliothek gekämpft. Er trat in die Junge Union und später in die CDU ein. Mit seiner Frau Beate und den zwei Söhnen, die im Kindergartenalter sind, lebt er in Neustadt an der Orla Orla, kenne damit auch die Themen und Herausforderungen junger Familien.

Mario Voigt, Vorsitzender der CDU-Thüringen, war Gast der Nominierungsveranstaltung und forderte dazu auf, sich mit den Positionen der Christdemokraten noch lauter hinaus zu trauen, noch deutlicher Farbe zu bekennen, Entlastungen auf den Weg zu bringen, das Grüne Herz Deutschlands zu schützen, Heimat für Fleißige zu sein und das einfache Leben der Menschen zu unterstützen. Das alles könne Herrgott.