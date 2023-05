Coole Jungs präsentieren fahrende Kisten in Pößneck

Pößneck. Diesjährige Robotik-AG in Pößneck beschäftigte sich mit selbstgebauten und -programmierten Rennboliden

Einen Roboter zu programmieren, ist sicherlich keine „Raketenwissenschaft“, aber durchaus eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Diese Möglichkeit bietet schon das fünfte Mal in Folge das Hightech-Unternehmen E-Solutions aus Pößneck-Ost in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen in Gera (IHK). Sechs technikinteressierte Jugendliche aus ganz Ostthüringen – ausnahmslos männlich – aus den Klassen 9 bis 11 nahmen die Gelegenheit wahr und bastelten am PC, Smartphone und mit der Hand an Rennautos.

Spielerisch schlugen sich die jungen Männer einige Samstage um die Ohren, freiwillig, einfach weil sie gern tüfteln und programmieren. Ausprobieren und die Berufe in der Technologiebranche entdecken, ist das klare Ziel. Bedauerlicherweise mit enttäuschend wenigen Teilnehmern. Nun präsentierten die Sechs ihre rollenden Ergebnisse. Zwischen den Paletten, Regalen und Computern flitzte am Freitagabend das eine oder andere Auto umher. Auch wenn nicht alles rund lief, stolz waren die Teilnehmer trotzdem.

Natürlich auch der 16-jährige Marek Pernt aus Neustadt, Schüler am Orlatalgymnasium. Was er brauchte für sein Gefährt, zählt er auf: „Zunächst ein bisschen Material fürs Fahrzeug.“ Und sonst? „Einen Motortreiber als Stromgeber. Ein Bluetooth-Modul. Ein Adino-Board.“ Ein was? „Eine Art Steckbrett für die Verkabelung.“ Zudem zwei Sensoren, Ultraschall und Schwarz-Weiß. „Die erkennen Hindernisse und die Straße.“ Ein Mainboard und zwei Batterien. Und zu guter Letzt Programmiererfahrungen und ein Handy, als eine Art Fernbedienung.

Wo lernt man das Programmieren? „Im Unterricht“, antwortet der junge Mann. Und im Internet. Er habe schon Lichterketten programmiert. „Is’ schon cool, wenn’s fährt“, findet Marek. Cool ist auch Azubi Vinzent-Paul Einecke, der beim Programmieren der Autos hilft. Er programmiert Anlagen und Roboter in Unternehmen. Auch cool: Noah Brugger, 14, aus Blankenhain. Er entwickelt als Facharbeit für die Schule einen Roboterarm.