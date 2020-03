Corona: Keine Tagesbetreuung von Senioren in Schleiz

Nicht nur berufstätige Eltern müssen nach der Schließung von Schulen und Kindergärten sehen, wer ihre Kinder betreut, falls sie nicht selbst daheim bleiben können. Familienangehörige, die während der Arbeitszeit ihre betagten Eltern zur Betreuung der Seniorentagespflege anvertrauen, stehen vor einem ähnlichen Problem. Denn die Anordnung des Freistaates Thüringen, bestimmte Einrichtungen vorerst zu schließen, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren, betrifft auch Seniorenclubs und -tagesstätten.

Stephanie Strauß will das alles noch nicht so richtig glauben und kommt sich vor wie in einem schlechten Film. Sie hat im Mai 2019 ihre Tagespflege der Generationen im ehemaligen Dresdner-Bank-Gebäude in Schleiz eröffnet und Arbeit für fünf Mitarbeiterinnen geschaffen. Bis zu 15 Senioren im Alter zwischen 65 und 90 Jahren werden vom Fahrdienst in die Einrichtung in der Hofer Straße gebracht und dort tagsüber betreut. „Wir beschäftigen uns mit den Senioren, machen Spiele, Bewegungstherapien und Gedächtnistrainings mit ihnen“, sagte Stephanie Strauß.

„Ich bin auf so eine Situation überhaupt nicht vorbereitet und muss mich erstmal informieren, welche Möglichkeiten es für mich und meine Mitarbeiterinnen so gibt“, sagte die Selbstständige, die ihre Tagespflege nach dem Erlass der Landesregierung ab Mittwoch nicht mehr öffnen kann.

Sie und ihr Vermieter hätten Geld in die Immobilie investiert. Nun müsse sie schauen, wie sie die Kredite bedienen kann, wie sie für sämtliche Kosten aufkommt. „Wir haben unsere Gäste und ihre Angehörigen informiert, dass wir unsere Einrichtung ab Mittwoch vorerst nicht öffnen können“, sagte sie.

Den Erlass der Landesregierung finde sie richtig, da Senioren zur Risikogruppe gehören, für die eine Infektion mit dem Coronavirus einen schlimmen Verlauf nehmen kann. „Nun müssen die Familienangehörigen sehen, wie sie die Betreuung ihrer Eltern oder Schwiegereltern absichern. Das dürfte ähnlich schwierig werden wie bei der Betreuung der Kinder“, sagte Strauß.