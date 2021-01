Corona-Pandemie: Seit Jahresbeginn 80 Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis

Besuche zu den Feiertagen mit Folgen / Gesundheitsamt meldet zahlreiche enge Kontaktpersonen in verschiedene Bundesländer

Schleiz. Auch in dem noch jungen Jahr 2021 meldet das Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises eine hohe Rate an Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Seit dem Jahreswechsel hat es 80 neue positiv-Meldungen gegeben, die sich auch weiterhin flächendeckend im gesamten Kreisgebiet verteilen. Am stärksten betroffen sind Pößneck (9), Saalburg-Ebersdorf (8), Remptendorf (8), Schleiz (7) und Tanna (7).



Vor dem Jahreswechsel war ebenfalls keine Entspannung der Situation zu erkennen. Allein in den letzten beiden Tagen des Jahres, am 30. und 31. Dezember, wurden knapp 60 neue SARS-CoV-2-Infektionen verzeichnet.



Damit gelten im Saale-Orla-Kreis aktuell 483 Personen als aktiv infiziert. Die gemeldeten Neuinfektionen der vergangenen 14 Tage verteilen sich folgendermaßen auf die Verwaltungsgemeinschaften (VG), Städte und Gemeinden des Kreises:

VG Oppurg: 19 Fälle; VG Ranis-Ziegenrück: 32 Fälle; VG Seenplatte: 35 Fälle; VG Triptis: 35 Fälle; Bad Lobenstein: 36 Fälle; Gefell: 26 Fälle; Hirschberg: 10 Fälle; Neustadt an der Orla: 49 Fälle; Pößneck: 66 Fälle; Remptendorf: 29 Fälle; Rosenthal am Rennsteig: 27 Fälle; Saalburg-Ebersdorf: 26 Fälle; Schleiz: 46 Fälle; Tanna: 31 Fälle und Wurzbach: 16 Fälle.

Die regionale Aufgliederung der Neuinfektionen der jeweils zurückliegenden 14 Tage wird aktuell auch auf der Webseite des Saale-Orla-Kreis dargestellt.