Saale-Orla-Kreis weiter unter zehn am stärksten betroffenen Kreisen

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 432,1 – das sind 347 Infektionen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – gehört der Saale-Orla-Kreis weiterhin zu den zehn am stärksten betroffenen Landkreisen Deutschlands. Corona-Blog: Altenburger Land mit deutschlandweit höchstem Inzidenzwert

Seit der vergangenen Meldung am 1. Weihnachtsfeiertag kamen an Saale und Orla 92 Neuinfektionen hinzu. Unterdessen sucht das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung in Schleiz ehrenamtliche Helfer für Corona-Schnelltests, um Pfleger in Einrichtungen wie Altersheimen zu entlasten.

Bad Lobenstein mit 13 neuen Fällen

Die stärksten Zuwächse bei den Neuinfektionen verzeichnen nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Lobenstein mit 13, Pößneck mit zehn, die Verwaltungsgemeinschaft Triptis mit neun sowie Neustadt, Schleiz und Tanna mit jeweils acht Fällen.

„Auch wenn mit den ersten Impfungen ein leises Hoffnungszeichen für den Kampf gegen die Corona-Pandemie gesetzt wurde, dürfte es noch einige Zeit dauern, bis ausreichende Teile der Bevölkerung immunisiert sind. Bis dahin gilt es weiterhin, sich und andere vor einer Infektion zu schützen. Ganz besonders gilt das in Gemeinschaftseinrichtungen wie Pflegeheimen, für deren Bewohnerinnen und Bewohner ein Corona-Ausbruch eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben darstellt“, so Alexander Hebenstreit, Pressesprecher der Kreisverwaltung.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung und des DRK-Kreisverbandes habe es im Saale-Orla-Kreis noch keine Corona-Impfungen gegeben.

Das Warten auf den Impfstoff im Schleizer Krankenhaus

„Wir warten auf die Zuteilung des Impfstoffes“, sagt der Verwaltungsdirektor des Schleizer Krankenhauses, Markus Bunzel. Zuerst würden nach der Impfstrategie des Bundes das Personal der Notaufnahme und der Intensivstation geimpft werden. Eine Abfrage unter den Beschäftigten, wer sich in dieser ersten Phase der Impfaktion das Vakzin spritzen lassen möchte, sei bereits erfolgt. Es hätten sich bereits auch Mitarbeiter gemeldet, die im Rahmen der Impfstrategie des Landes Thüringen geimpft werden wollen.

„Wir werden das nach Erfurt melden und warten auf die Zuteilung der entsprechenden Impfstoffe“, unterstreicht Markus Bunzel. Der Impfstoffbedarf werde in Erfurt zentral erfasst und dann den Einrichtungen zugewiesen. „In welchem Intervall und wer, wie, wo, kann man nicht voraussagen. Es gibt eine Impfstrategie, wer zuerst darf und kann. Unsere Mitarbeiter gehören zu den ersten die geimpft werden können und müssen. Wenn das soweit ist, werden wir das sofort umsetzen“, erklärt der Verwaltungsdirektor des Schleizer Krankenhauses.

Antigen-Schnelltest für Besucher, Bewohner und Personal

Um im Pflegebereich zügig reagieren zu können, wird nun verstärkt auf sogenannte Antigen-Schnelltests gesetzt. Nicht nur Besucher und Bewohner sollen regelmäßig getestet werden, sondern auch das Personal – und das zweimal wöchentlich. So soll es gelingen, infizierte Menschen von den übrigen Personen fernzuhalten, ehe sich das Corona-Virus unbemerkt ausbreiten kann.

In der Praxis stellt die Vorgabe das ohnehin stark ausgelastete Pflegepersonal vor erhebliche Probleme, da diese zusätzliche Aufgabe schlimmstenfalls zulasten der Betreuungszeit geht. Um das zu verhindern, wird nach freiwilligen Helfern gesucht, die die Einrichtungen beim Durchführen der Schnelltests unterstützen.

Medizinstudenten, aber auch alle anderen sind gefragt

„Die Idealbesetzung wären Medizinstudenten. Sie kennen sich auf diesem Gebiet aus und aufgrund des Alters ist das Risiko einer schweren Erkrankung im Fall einer Ansteckung eher gering“, sagt der Amtsarzt, Torsten Bossert. Grundsätzlich kann sich aber jeder Freiwillige melden. Eine medizinische Ausbildung ist keine zwingende Voraussetzung, da das Durchführen der Schnelltests in einer kurzen Schulung erlernt werden kann.

„Ich glaube, dass jedes Heim und jede Gemeinschaftseinrichtung im Saale-Orla-Kreis froh wäre, wenn sich jemand findet, der morgens vorbeikommt und für drei Stunden Schnelltests durchführt“, ist Torsten Bossert überzeugt.

Interessenten werden gebeten, sich via E-Mail an gesundheit@lrasok.thueringen.de zu melden. Eventuelle Nachfragen können im Anschluss schriftlich oder telefonisch geklärt werden.